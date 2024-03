Die in Afghanistan herrschenden Taliban werfen Pakistan vor, bei zwei Luftangriffen auf afghanisches Territorium acht Menschen getötet zu haben. Bei den Opfern handle es sich um drei Kinder und fünf Frauen, teilte ein Sprecher der Regierung in Kabul am Montag mit. Sie seien in den an Pakistan grenzenden Provinzen Chost und Paktika getötet worden. Der Sprecher verurteilte die Angriffe als Verletzung der afghanischen Souveränität. Sicherheitskräfte der Taliban hätten an der Grenze mit Angriffen auf pakistanische Soldaten auf die Luftangriffe reagiert, teilte das afghanische Verteidigungsministerium mit. Das pakistanische Außenministerium erklärte, es seien Antiterror-Einsätze in der Grenzregion auf afghanischem Boden vorgenommen worden. Um welche Art Einsätze es sich handelte, blieb offen.