Erstmals seit einem Monat ist ein Flugzeug mit Helfern in der äthiopischen Krisenregion Tigray gelandet. Eine Maschine des UN-Luftdienstes habe 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen in die Regionalhauptstadt Mekelle gebracht, erklärte das UN-Welternährungsprogramm (WFP) am Donnerstag in Addis Abeba. Es sei dies der erste Flug mit Helfern in die Region, seit die Flugverbindungen am 24. Juni ausgesetzt wurden Anfang November war ein militärischer Konflikt zwischen der Zentralregierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray ausgebrochen. Nach UN-Angaben hungern bis zu 400 000 Menschen in der Region. Allen Konfliktparteien werden Kriegsverbrechen vorgeworfen, unter anderem die Blockade humanitärer Hilfe. Dem WFP zufolge sollen künftig zweimal pro Woche Maschinen mit Helfern nach Tigray fliegen.