Im Konflikt in Tigray im Norden Äthiopiens wirft eine Menschenrechtsorganisation eritreischen Soldaten Kriegsverbrechen vor. Wer "Massaker an der Zivilbevölkerung sogar in Kirchen verübt und Vergewaltigung als Kriegswaffe einsetzt, begeht Kriegsverbrechen", teilte am Freitag der Direktor der Gesellschaft für bedrohte Völker, Ulrich Delius, mit. Addis Abeba hatte im November eine Offensive gegen die Volksbefreiungsfront begonnen. Hintergrund sind Spannungen zwischen der Front und der Zentralregierung.