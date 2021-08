In Äthiopien hat die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) am Sonntag erstmals bestätigt, dass ihre Kämpfer die zum Weltkulturerbe der Unesco zählende historische Stadt Lalibela unter Kontrolle hat. Die TPLF treffe "alle notwendigen Vorkehrungen", um Zivilisten und Infrastruktur zu schützen, einschließlich der berühmten Felsenkirchen. "Das Weltkulturerbe Lalibela ist derzeit sicher", hieß es in einer Erklärung. Am Freitag hatte der Sprecher der Amhara-Region, in der Lalibela mit seinen im 13. Jahrhundert aus dem Felsen geschlagenen elf Kirchen liegt, bekannt gegeben, dass die TPLF die Stadt eingenommen habe. Tausende Einwohner seien auf der Flucht. Seither herrscht Sorge, die Weltkulturerbestätte könnte beschädigt sein.