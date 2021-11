In Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba haben am Sonntag Zehntausende ihre Unterstützung für die Regierung von Ministerpräsident Abiy Ahmed kundgetan. Einige kritisierten dabei die USA. "Sie wollen unser Land zerstören wie Afghanistan", sagte ein Demonstrant. Die USA sowie der UN-Sicherheitsrat und die Afrikanische Union haben ein Ende der seit einem Jahr dauernden Kämpfe gefordert und dringen auf Friedensgespräche. Die Kämpfe zwischen Truppen der von der Volksbefreiungsfront (TPLF) geführten Regionalregierung in Tigray und Abiys Zentralregierung waren vor einem Jahr ausgebrochen. Zuletzt stieg der Druck auf Abiy. Seit Tagen sieht er sich einem Vormarsch von Einheiten der TPLF auf die Hauptstadt ausgesetzt. Zudem schmiedeten am Freitag neun Gruppen eine Allianz, um auf eine Übergangsregierung hinzuwirken.