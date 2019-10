In Ägypten sind nach den regierungskritischen Protesten vom vergangenen Monat laut einer Menschenrechtsorganisation etwa 4300 Menschen festgenommen worden. Die Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) veröffentlichte die neuen Zahlen am Dienstag. Den Festgenommenen werden Proteste ohne Genehmigung und die Verbreitung von Falschinformationen vorgeworfen. Zudem sollen sie die Ziele von Terrororganisationen unterstützt haben. Unabhängig bestätigen ließen sich die Zahlen nicht. In Ägypten hatten am 20. September und in der Woche darauf Hunderte gegen die Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi demonstriert, dem Kritiker Korruption vorwerfen.