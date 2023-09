Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, die deutsche Verfassung zu schützen. "Diese beste Demokratie, die wir in Deutschland jemals hatten, ist die, die wir verteidigen müssen", sagte der Kanzler am Freitag in Bonn zum 75. Jahrestag der Auftaktsitzung des Parlamentarischen Rates, also der Versammlung, die bis 1949 das deutsche Grundgesetz ausarbeitete. Der Altbundespräsident Joachim Gauck betonte in seiner Festrede die Bedeutung des Grundgesetzes. "Unsere Verfassung gibt uns eine sichere Grundlage", sagte er laut Manuskript. Der Parlamentarische Rat tagte von September 1948 bis Mai 1949 in Bonn als verfassungsgebende Versammlung. 61 Männer und 4 Frauen waren Mitglieder des Parlamentarischen Rates, allesamt Mitglieder der Landesparlamente.