Würden Sie sich mit 3G am Arbeitsplatz wohler fühlen?

In Österreich gilt nun für praktisch alle Jobs die 3-G-Regel: Wer seine Arbeit nicht von zu Hause aus erledigen kann oder will, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

In der Regel dürfen Arbeitgeber in Deutschland nicht nach dem Impfstatus ihrer Mitarbeiter fragen. Stattdessen gibt es in Unternehmen uneinheitliche Regeln zur Abstandswahrung, optionalen Selbsttests und der Maskenpflicht. Eine konsequente 3G-Vorschrift würde dagegen für alle Arbeitnehmer den größten Schutz bieten, kommentiert SZ-Autorin Angelika Slavik.