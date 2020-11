Von Thomas Hürner

Für Normalsterbliche wäre es das Ende, aber in diesem Universum ist nichts normal. Immer wieder ist er aus seinem Sarg emporgestiegen, Dutzende Rivalen hat er eigenhändig darin bestattet, sogar seinen eigenen Bruder. So wollte es das Drehbuch der Show. Und jetzt stand er da, schwarzer Ledermantel, schwarzer Schlapphut, aber weit und breit kein Sarg. Es war also Zeit zu gehen.

Na, wer fühlt sich ertappt? Angeblich schaut das ja niemand, trotzdem kennt ihn fast jeder: The Undertaker alias The Prince of Darkness wurde am vergangenen Sonntag beerdigt, nach 30 Jahren der sich wiederholenden Wiederauferstehung. Langsamen Schrittes verließ er nun den Wrestlingring, kampflos und unter Verzicht des üblichen Plots, die Sache war diesmal also endgültig. Der letzte Gang des Totengräbers, selbst die pandemische Leere im Thunderdome in Orlando schien zu passen: Nicht nur im Sport müssen die Zuschauer gerade draußen bleiben, sondern auch im sogenannten Sports Entertainment.

Den Autoren dieses schrillen Theaters fehlt damit ihr natürlicher Resonanzraum. Sie schaffen ja im Grunde moderne Gladiatoren, und das Publikum hebt oder senkt den Daumen. Die Milliarden Dollars werden natürlich mit dem Fernsehzuschauer verdient, aber in der Arena entscheidet sich der Marktwert eines Wrestlers. Hier wird darüber gerichtet, wer gerade over und damit besonders beliebt ist, wer einen push bekommt, also um einen Titel showkämpfen darf. Wer keine Reaktionen hervorruft, der fliegt - da ist das Business gnadenlos. Wenn man so will, ist Wrestling eine ziemlich demokratische Veranstaltung.

Hulk Hogan war der Gute, der Undertaker sein Gegenspieler

In der Arena wird die Welt immer noch auf drastische Weise simplifiziert, mittlerweile werden aber auch leichte Grautöne geduldet. Und das hat viel damit zu tun, dass der Undertaker einst aus seiner Gruft stieg und die bis dahin geltende Logik aus den Angeln hob. In den frühen Neunzigern dominierten den Showsport comichafte Figuren wie Hulk Hogan, der außer schlechtem Geschmack in der Auswahl seiner Elasthanhosen keinen Makel aufwies. Hogan war das klassische babyface, ein maßlos überzeichneter Guter. Und der Undertaker, Mark Calaway aus Texas und heute Vater von vier Kindern, war sein natürlicher Gegenspieler, ein heel, ein klassischer Bösewicht.

Doch dann geschah etwas Ungeheuerliches: Der Antiheld wurde zum Publikumsliebling, der Böse konnte jetzt ein Guter sein. Und andersherum. Inzwischen ist es völlig normal, dass auch ambivalente Charaktere wie der Undertaker oder der biertrinkende Prolet "Stone Cold" Steve Austin pops von den Rängen erhalten, und damit lässt sich vielleicht schon in Teilen erklären, weshalb dieses bizarre Schauspiel immer noch Millionen von Fans hat. Beim Quasi-Monopolisten der Branche, der Firma World Wrestling Entertainment (WWE), ist der Eigentümer Vince McMahon längst Protagonist in der eigenen Show; er spielt sich einfach selbst, einen raffgierigen, unbarmherzigen Milliardär. Im echten Leben versteht er sich blendend mit Donald Trump, der in einem WWE-Ring einst McMahons Kopf rasieren durfte und später als US-Präsident Linda McMahon, die Ehefrau von Vince, zur Beauftragten für Kleinunternehmen machte. Teil der aktuellen US-Regierung sind demnach zwei Personen, die schon einmal Austins Kampftrick, den "Stone Cold Stunner" kassiert haben.

"Meine Zeit ist gekommen", raunte er

Mark Calaway verlässt nun nach unzähligen Auftritten die mächtige Welt des Schaukampfs, vielleicht gerade noch rechtzeitig. Wrestling ist vielleicht nur makaberes Theater, aber auch inszenierte Stacheldraht-Matches sind brutal. Etliche Profiwrestler sind mutmaßlich aufgrund von Spätfolgen deutlich vor dem Rentenalter verstorben, andere werden während ihrer Karriere drogen-, medikamenten- oder alkoholabhängig. Der mehrfache WWE-Champion Chris Benoit hat vor ein paar Jahren seine Frau und seinen Sohn erdrosselt, eine Untersuchung ergab, dass sein Gehirn dem eines 85-jährigen Alzheimer-Patienten glich. Aus den Annalen der WWE wurde sein Name einfach getilgt.

Ein Schicksal, das dem Undertaker hoffentlich erspart bleiben wird. Die Kunstfigur altert jedenfalls rückwärts, und selbst seine Skills im Ring nahmen zu, je älter er wurde. Zu seinem Showrepertoire zählte unter anderem ein Tanz auf den Ringseilen, was bei diesem 2,03 Meter großen Hünen filigraner aussah, als man annehmen dürfte. Und seiner apokalyptischen Rolle ist der Undertaker drei Jahrzehnte lang treu geblieben.

"Meine Zeit ist gekommen", raunte er nun bei seinem letzten Auftritt ins Mikro, die Pupillen so weit nach oben gerissen, dass nur die weiße Lederhaut zu erkennen war. Er wird jetzt ein Leben als der 55 Jahre alte Ex-Wrestler Mark Calaway beginnen. Rest in Peace, Deathman.