Von Christian Wernicke, Köln

Fast drei Stunden ist es her, dass Christoph Kaufmann sein Urteil gefällt hat: Für 14 Jahre und sechs Monate muss Marcus R. ins Gefängnis. Seit drei Stunden bereits hört der schmächtige, blasse Mann auf der Anklagebank nun dem Vorsitzenden Richter Kaufmann zu, regungslos. Der 45-Jährige trägt einen dunkelblauen Kapuzenpulli, das half ihm, um vor Beginn der Urteilsverkündung am Landgericht Köln sein Gesicht vor den Kameras verbergen zu können. Und jetzt, da der Vorsitzende Richter seine Entscheidung ausführlich begründet, weicht Marcus R. allen Blicken aus. Er schaut ins Nichts, und er erinnert so an das, was frühere Freunde über ihn im Prozess sagten: Er sei nur "auffällig durch seine Unauffälligkeit, und durch seine Unsichtbarkeit".