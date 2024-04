Ein vierjähriges Mädchen ist in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu am Mittwoch mit einem Messer attackiert und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter, ein 34-jähriger Mann, konnte am Mittwochnachmittag festgenommen werden, wie die Polizei mitteilte. Sein Motiv und der genaue Hergang der Tat sind bislang unklar.

Der Tatverdächtige hat laut Polizei keine Vorbeziehung zu dem Kind gehabt. Das angegriffene Mädchen sei mit seiner Mutter in dem Geschäft gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Kind wurde in eine Klinik gebracht und dort operiert, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Es befinde sich derzeit in einem stabilen Zustand.

Den Angaben zufolge hatte ein Zeuge im Supermarkt das Geschehen bemerkt, dem Angreifer das Messer abgenommen und die Polizei verständigt. Später sei der Mann widerstandslos festgenommen worden.

Der Discounter war am Donnerstagvormittag wieder wie gewohnt für Kundschaft geöffnet. Ein Fotograf der Deutschen-Presse-Agentur berichtet, im Supermarkt habe es keine Spuren mehr gegeben, die an die Tat von Mittwochnachmittag erinnerten. Weitere Informationen zu dem Fall kündigte die Polizei für den Donnerstagvormittag an. Der mutmaßliche Täter soll Donnerstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 34-Jährige habe sich offenbar noch nicht zu den Vorwürfen geäußert, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Angaben zu dem Mann machte sie nicht.