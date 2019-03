6. März 2019, 14:00 Uhr Vermisste Rebecca Polizei veröffentlicht Fotos des Schwagers

Die Berliner Polizei hat neue Erkenntnisse zum Auto des verdächtigen Schwagers und der Schwester von Rebecca.

Die 15-Jährige ist seit mehr als zwei Wochen spurlos verschwunden.

Die Polizei hat am Mittwoch Fotos des tatverdächtigen 27-Jährigen veröffentlicht und bittet um sich auf den Tag von Rebeccas Verschwinden beziehende Hinweise.

Die Ermittler suchen auch nach einer Decke, die mit Rebecca verschwand.

Im Fall der seit mehr als zwei Wochen vermissten Rebecca aus Berlin haben die Ermittler neue Erkenntnisse zum Auto des als dringend tatverdächtig in Untersuchungshaft sitzenden Schwagers. Eine Überwachungsanlage habe den Wagen des 27-Jährigen am Tag von Rebeccas Verschwinden sowie erneut am Tag danach auf der Autobahn zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder erfasst, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen himbeerroten Renault Twingo mit Berliner Kennzeichen, auf den zur infrage kommenden Zeit nur Rebeccas Schwager Zugriff gehabt haben soll.

Dazu veröffentlichte die Polizei am Mittwoch Fotos des Verdächtigen, des Autos und einer Decke. Die Ermittler bitten um Hinweise zum Auto oder dem verdächtigen Mann. Auch Informationen zu möglichen Orten, die der Mann in der Gegend kennen könnte, seien wichtig. Die Ermittler suchen außerdem nach der Decke, die mit Rebecca aus dem Haus der Schwester und des Schwagers verschwand.

Rebeccas Schwager sitzt in Untersuchungshaft

Rebeccas Schwager war Ende Februar erstmals festgenommen worden, weil es Widersprüche zwischen seinen Aussagen und den Ermittlungsergebnissen gab. Am vergangenen Donnerstag hieß es zunächst, die Ermittlungen hätten den Verdacht einer Straftat gegen den Mann erhärtet, einen Tag später wurde er allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt. Am Montag wurde er dann erneut festgenommen, inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft, schweigt aber zu den Vorwürfen.

Rebecca hat Medienberichten zufolge in der Nacht auf den 18. Februar im Haus des Schwagers und ihrer Schwester im Berliner Stadtteil Britz übernachten sollen. Am nächsten Tag kam sie jedoch nicht zur Schule und gilt seither jenem Morgen als vermisst. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, das Rebecca nicht mehr lebt.