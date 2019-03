5. März 2019, 12:47 Uhr Vermisstes Mädchen aus Berlin Schwager von Rebecca muss in Untersuchungshaft

Seit dem 18. Februar gibt es kein Lebenszeichen der 15 Jahre alten Rebecca aus Berlin.

Im Fokus der Ermittler steht ihr Schwager. Ein Richter hat am Dienstag Untersuchungshaft angeordnet. Der 27-Jährige sei dringend tatverdächtig, heißt es.

Laut einem Medienbericht wurden im Kofferraum des Wagens von Rebeccas Schwester und ihrem Mann Spuren gefunden, die eine Gewalttat nahelegen.

Im Fall der seit 16 Tagen verschwundenen 15 Jahre alten Rebecca aus Berlin haben Ermittler offenbar Haare des Mädchens und Faserspuren ihrer Decke gefunden. Das berichtet die Bild-Zeitung unter Berufung auf Kreise von Polizei oder Staatsanwaltschaft. Sie seien im Kofferraum des Autos ihrer Schwester gefunden worden, das diese zusammen mit ihrem Ehemann benutzt.

Der verdächtige 27-Jährige wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Der Mann schweige zu den Vorwürfen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem Fernsehsender n-tv. Am Montagabend war der Mann erneut festgenommen worden. Die Polizei teilte mit, es bestehe der dringende Tatverdacht des Totschlags.

Heute Vormittag wurde der Haftbefehl gegen den Beschuldigten verkündet; er befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft, insbesondere die Suche nach Rebecca, dauern weiter an. — GenStA Berlin (@GStABerlin) 5. März 2019

Der Schwager, der mit Rebeccas Schwester in einem Haus im Neuköllner Stadtteil Britz lebt, war bereits zuvor festgenommen worden, wurde aber auf Anordnung eines Haftrichters am Freitag freigelassen. Die Staatsanwaltschaft legte dagegen Beschwerde ein und ein Ermittlungsrichter erließ erneut Haftbefehl gegen den Mann. Die Ermittler rückten bislang nicht von ihrer Vermutung ab, dass Rebecca Opfer einer Gewalttat geworden sei.

Wie nun bekannt wurde, sollen Chat-Nachrichten den Schwager zusätzlich belasten. Sie stimmen nicht mit den von ihm gemachten Angaben überein. Sie sollen geschrieben und empfangen worden sein, als er nach eigenen Angaben bereits schlief. Der Mann von Rebeccas Schwester habe demnach ausgesagt, dass er am Morgen des 18. Februar um 5.45 Uhr nach einer Feier nach Hause gekommen war. In der Nacht oder am frühen Morgen soll Rebecca aus dem Haus der Schwester und ihres Mannes verschwunden sein. Die Polizei wollte sich zu dem Bericht der Bild-Zeitung mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.