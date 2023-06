Alle 30 Minuten haben Einsatzkräfte am Dienstag das Geräusch bemerkt - genau in der Region, in der sie das Tauchboot vermuten. Wegen dessen schlechten Zustands haben Experten schon vor Jahren gewarnt.

Bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot Titan im Nordatlantik vor Neufundland haben Einsatzkräfte womöglich ein Lebenszeichen der Insassen vernommen. Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten eine Art Klopfgeräusch in der Region registriert, in der das Tauchboot vermutet werde, heißt es in einem internen Memo der US-Regierung, aus dem der Sender CNN und das Magazin Rolling Stone zitieren. Später, nachdem zusätzliche Sonargeräte eingesetzt worden seien, sei das Klopfen noch immer zu hören gewesen, hieß es weiter. Dem Memo zufolge war aber unklar, wann genau und wie lange das Geräusch zu vernehmen war.

In einem Update, das am Dienstagabend verschickt worden sei, soll von weiteren Geräuschen die Rede sein, die aber laut CNN nicht mehr als "Klopfen" beschrieben wurden. Die akustischen Laute deuteten darauf hin, dass es weiter Hoffnung auf Überlebende gebe, hieß es. Die US-Küstenwache teilte ebenfalls mit, dass ein kanadisches Suchflugzeug "Unterwassergeräusche" empfangen habe. Tauchroboter seien in das Gebiet verlegt worden, um den Ursprung der Geräusche zu erforschen - bislang ohne Erfolg.

Der Sauerstoff reicht noch bis etwa Donnerstagmittag

Das 6,70 Meter kleine und 10,4 Tonnen schwere Gefährt war auf dem Weg zum Wrack der Titanic und wird seit Sonntagvormittag vermisst. Nach Schätzungen der Behörden dürfte der Sauerstoff nur noch bis Donnerstagmittag (MESZ) reichen - um fünf Uhr am Mittwoch waren es ungefähr noch 30 Stunden.

An Bord sind fünf Menschen: der französische Forscher Paul-Henri Nargeolet, der britische Abenteurer Hamish Harding sowie der britisch-pakistanische Unternehmensberater Shahzada Dawood und dessen 19-jähriger Sohn Suleman. Kapitän ist der Chef der Betreiberfirma Oceangate, Stockton Rush.

Ein Mann, der die Expedition zur Titanic vor zwei Jahren als Tourist unternommen hat, nennt den Tauchgang rückblickend ein "Himmelfahrtskommando". In einem Spiegel-Interview beschreibt der niederbayerische Unternehmer Arthur Loibl den schlechten Zustand der Titan: Es habe Probleme mit den Batterien gegeben, Reparaturen seien nötig geworden, einen Tauchgang habe man in 1600 Metern Tiefe abbrechen müssen.

Auch die Situation an Bord der Titan dürfte laut Loibl extrem angespannt sein: "Das ist allerengster Raum, da gibt es keine Stühle, da ist nichts drin. Man sitzt zu fünft am Boden, so nah beieinander, dass sich die Beine teils überkreuzen. Da dürfen Sie keine Berührungsängste haben. Aufstehen oder Hinknien ist nicht möglich." Und weil auch damals Strom gespart werden musste, nimmt Loibl an, dass die Passagiere jetzt im Dunkeln sitzen.

Diese Beschreibungen werden untermauert von schweren Sicherheitsbedenken, die Experten der New York Times zufolge bereits vor Jahren über die Titan geäußert hatten: "Wir befürchten, dass der aktuelle experimentelle Ansatz von Oceangate zu negativen Ergebnissen führen könnte (von geringfügig bis katastrophal)", schrieben sie in einem auf 2018 datierten Brief, den die Zeitung veröffentlichte. Oceangate betreibt die Titan, der Firma wird in dem Brief irreführendes Marketing vorgeworfen. Ihr Chef Rush müsse das Boot von unabhängiger Stelle testen lassen.

Das passt offenbar zu den Eindrücken, die der Reporter David Pogue vom US-Sender CBS auf einer Fahrt im vergangenen Jahr gemacht hatte. Er sagte der BBC, das Gefährt habe auf ihn einen improvisierten Eindruck gemacht. "Man steuert dieses U-Boot mit einem Xbox-Gamecontroller", sagte Pogue. Ein Teil des Ballasts bestehe aus Baurohren. Falls das Boot eingeklemmt werde oder Leck schlage, "gibt es kein Back-up, keine Rettungskapsel", sagte er.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Karte/Mapcreator.io/OSM.org)

Das Suchgebiet ist riesig: Knapp 26 Quadratkilometer wurden laut Küstenwache bis Dienstagabend durchsucht. Acht weitere Schiffe sind auf dem Weg zu der Unglücksstelle, dazu gehörten vier Schiffe der kanadischen Küstenwache, das französische Forschungsschiff L'Atalante sowie die kanadische HMCS Glace Bay, die eine Dekompressionskammer und medizinisches Personal an Bord habe, teilte die US-Küstenwache am Dienstagabend mit.

Verunglückte Taucher müssen nach ihrer Rettung möglichst schnell in eine solche Überdruckkammer gelangen, um bleibende Schäden zu verhindern. Wenn Menschen längere Zeit unter hohem Umgebungsdruck stehen, wie er in großer Wassertiefe herrscht, nehmen sie mehr Stickstoff auf als normal. Dies kann zu Gasblasen in Blut und Gewebe führen, die tödlich sein können, wenn sie ins Gehirn gelangen.