"Er spricht mit uns." Das ist die Nachricht, die das Trierer Polizeipräsidium am Mittwochmorgen herausgibt. "Er", damit ist jener 51-jährige Mann gemeint, der beschuldigt wird, am Tag zuvor mit einem Auto durch die Fußgängerzone gerast zu sein.

Im Zickzackkurs, um möglichst viele Menschen zu treffen. Etwa einen Kilometer ging die Fahrt, mitten über den Trierer Hauptmarkt und bis kurz hinter das römische Stadttor Porta Nigra, dem Wahrzeichen der Stadt. Dort, vier Minuten nach Eingang des ersten Notrufs, stoppte die Polizei den Wagen und nahm den Verdächtigen fest.

Fünf Menschen sind tot, darunter auch ein neun Wochen alter Säugling. Von den mindestens 14 Verletzten befinden sich einige noch in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Fahrer des Wagens dementsprechend Mord, Mordversuch und gefährliche Körperverletzung vor. Das Auto habe er in heimtückischer Weise als Waffe benutzt.

Ob der Mann bei der Polizei etwas zu seinem Motiv gesagt hat, ist unklar. Zu den Inhalten der Aussage könne man keine Angaben machen, heißt es aus dem Präsidium.

Bisher ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) kein Bekennerschreiben des Amokfahrers von Trier gefunden worden. Bei der Aufklärung komme es nun auf die Vernehmungen und die Bereitschaft des Tatverdächtigen an, seine Motive offenzulegen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. Vielleicht mache der 51-Jährige Angaben. "Wir hoffen es."

Keine Hinweise auf politisches Motiv

Detailansicht öffnen An der Porta Nigra verleihen die Menschen in Trier ihrer Trauer über die Amokfahrt Ausdruck. (Foto: Harald Tittel/dpa)

Derzeit gingen die Ermittler davon aus, dass der Amokfahrer ohne jeglichen organisierten Hintergrund gehandelt habe. Es gebe auch weiter keine Hinweise auf ein politisches Motiv.

Am Mittwochmorgen wird der Verdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft muss noch entscheiden, ob sie Untersuchungshaft beantragt oder die Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung. Denn es gibt Hinweise auf eine mögliche psychische Erkrankung des Mannes.

Der 51-Jährige ist in Trier geboren, war offenbar seit längerer Zeit arbeitslos und hatte zuletzt keinen festen Wohnsitz. Das Auto soll er sich von einem Bekannten geliehen und in den Nächten vor der Tat auch darin übernachtet haben. Zur Tatzeit war er betrunken, eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,4 Promille. Der Mann, dem das Auto gehört, habe mit der Tat nichts zu tun, so die Ermittler.

Stadt steht unter Schock

Eine am Dienstag eigens eingerichtete Telefonhotline, bei der sich Menschen melden konnten, die die Amokfahrt beobachtet haben, ist mittlerweile wieder abgeschaltet worden. Zeugen könnten sich aber weiterhin beim Präsidium melden. Zudem bat die Polizei die Bevölkerung, Fotos und Videos nicht in den sozialen Medien zu teilen, sondern in einem dafür eingerichteten Hinweisportal hochzuladen.

Die Polizei hat die Absperrung von großen Bereichen der Innenstadt nach der Amokfahrt noch in der Nacht zum Mittwoch wieder aufgehoben. "Die Stadt ist wieder frei", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Es werde zwar noch weitere Ermittlungen in der Stadt geben, dafür seien aber keine Absperrungen mehr erforderlich. Die Spuren in der Fußgängerzone seien am Dienstag bis in die späten Abendstunden gesichert worden. Danach sei noch gesäubert und aufgeräumt worden, gegen 1.00 Uhr sei alles wieder frei gewesen.

Die Stadt steht am Tag nach der Tat noch immer unter Schock. Auf Bildern sieht man, dass Bürgerinnen und Bürger an der Porta Nigra Kerzen, Blumen und Trauerkarten abgelegt haben.

Am Dienstagabend wurde mit einem ökumenischen Gebet im Trierer Dom der bei der Amokfahrt getöteten und verletzten Menschen gedacht. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sprach vom "schwärzesten Tag der Stadt Trier nach dem Zweiten Weltkrieg". Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) besuchten die Stadt am Nachmittag. "Mein tiefes Beileid gilt den Angehörigen der Toten. Allen Verletzten wünsche ich eine baldige Genesung", erklärte Dreyer, die privat in Trier lebt.