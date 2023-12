Das Urteil zur Amokfahrt mit insgesamt sechs Toten in Trier ist wegen Rechtsfehlern in Teilen aufgehoben worden. Der Revision des Angeklagten sei stattgegeben worden, teilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe am Montag mit. Das Landgericht Trier hatte den Mann im August 2022 wegen mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und dabei die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Außerdem hatte es angeordnet, ihn in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.