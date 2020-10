Hochzeit in Hamburg

Detailansicht öffnen Model Toni Garrn hat geheiratet. (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Toni Garrn, 28, Topmodel, ist im Hafen der Ehe eingelaufen. Ihr Gatte: der britische Schauspieler Alex Pettyfer, 30. Auf Instagram teilten die beiden dasselbe Foto, auf dem sie ihre Ringe in die Kamera halten und sich küssen. Der Text hätte allerdings nicht unterschiedlicher ausfallen können: "Jetzt kannst du mich wirklich Ehefrauchen nennen", schrieb Garrn. Dazu postete sie ein Herz-Emoji. Der einzige Kommentar ihres Angetrauten: "Mr & Mrs Pettyfer."

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Die Eheschließung fand, das legt der gepostete Standort nahe, in Garrns Heimatstadt Hamburg statt. Zehn Monate nach der Verlobung. Auf Instagram hatte Garrn Silvester 2019 erklärt: "Am Weihnachtsabend überraschte mich mein Liebster auf Knien mit der Bitte, für immer sein zu sein." Sie könne es nicht erwarten, (fast) jeden Tag ihres Lebens mit ihm zu verbringen. Pettyfer schrieb: "Manche Menschen heiraten ihren Freund, manche ihren Seelenverwandten. Ich habe beides." Vor ihrer Beziehung mit Alex Pettyfer war Garrn mit dem US-Basketballspieler Chandler Parsons zusammen und mit Schauspieler Leonardo DiCaprio.

Ehefrau unbekannt

Detailansicht öffnen Campino wird von seiner Frau Philip genannt. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Auch Campino, Sänger der Toten Hosen und mit bürgerlichem Namen Andres Frege, hat es getan. In einem Interview mit der Rheinischen Post hat er nicht nur seine Heirat öffentlich gemacht, sondern auch begründet: "Für mich war immer klar, dass ich nur einmal in meinem Leben heiraten würde", sagte der Musiker. "Und wenn ich es tun würde, müsste das gut überlegt sein. Ich wollte mir das aufbewahren für die richtige Person." Die hat er nun offenbar gefunden. Wer die Frau ist, wollte er allerdings nicht sagen, da sie nicht gerne in der Öffentlichkeit stehe.

Ein bisschen hat der 58-Jährige dann aber doch noch aus dem Nähkästchen seiner Ehe geplaudert. Demnach nennt seine Gattin ihn weder Andreas noch Campino, sondern bei einem von den britischen Royals geliehenen Kosenamen: Philip. Und warum? "Weil ich manchmal ein paar Schritte hinter ihr herlaufe wie Prinz Philip der Queen." Das klingt ein bisschen, um es nach Garrn zu sagen, nach Ehemännchen.

Sinfonie der Liebe

Detailansicht öffnen David Garrett ist verliebt. (Foto: Oliver Dietze/dpa)

Damit vom einen glücklich verliebten Musiker zum nächsten: Geheiratet hat Geiger David Garrett noch nicht, allerdings schwärmt er derzeit in den höchsten Tönen von der Beziehung zu seiner Freundin. So wie es sich für einen Musiker gehört: "Es ist wie eine tolle Sinfonie, es baut sich immer mehr drauf auf", sagte er im RTL-Morgenmagazin Guten Morgen Deutschland. Er sei seit mehr als einem Jahr wieder vergeben.

Im Interview mit der Zeitschrift Gala ging der 40-Jährige noch ein bisschen mehr ins Detail. Wunderbar bodenständig ist seine Lebensgefährten demnach. Und in puncto Freizeitgestaltung sei man auch auf einer Wellenlänge: "Musik, Kultur, aber auch gutes Essen und ein gutes Gespräch." Darüber hinaus kann sich Garrett offenbar noch einiges mehr mit der Frau vorstellen, deren Namen er wie Kollege Campino lieber aus der Öffentlichkeit heraushalten will. Auf die Frage nämlich, ob er gerne Kinder hätte, sagt David Garrett: "Mit Sicherheit irgendwann. Das ist nicht ausgeschlossen."

Ohren zu und durch

Detailansicht öffnen Fußballer-Gattin Jasmina Filali hört einfach weg, wenn ihr Mann Thomas Helmer über Fußball fachsimpelt. (Foto: Ursula Düren/dpa)

Die Schauspielerin Yasmina Filali, 46, ist schon lange verheiratet, seit 15 Jahren nämlich, mit dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer, 55. Aber auch nach all den Jahren ist es ihr nicht gelungen, eine Beziehung zum Fußball aufzubauen. "Eine Liebe zum Fußball gibt es bei mir leider nicht", sagte Filali der Bild-Zeitung. Am Anfang habe sie noch Interesse geheuchelt, aber inzwischen gibt sie unumwunden zu: "Es interessiert mich einfach nicht!" Ihr Mann, immerhin Europameister von 1996, gab die Anekdote zum Besten, wie seine Frau während eines Champions-League-Finales auf der Tribüne ein Buch gelesen habe. "Alle haben mich fassungslos angeguckt. Gehört die wirklich zu dir?"

Das Paar scheint eine Kunst zu beherrschen, die das Eheleben ungeheuer erleichtern kann: zu akzeptieren, dass man den Partner oder die Partnerin nicht immer und in allen Dingen verstehen muss. Wenn ihr Mann über Fußball fachsimple, sagt Filali, dann höre sie einfach nicht zu.

Von Schafen und Wölfen

Detailansicht öffnen Kaum zu glauben: Gerhard Schröder trägt privat Schäfchenpantoffeln. (Foto: Kay Nietfeld/dpa)

Gerhard Schröder, 76, ist zum fünften Mal verheiratet. Dank seiner Frau Soyeon Schröder-Kim, 52, weiß die Welt inzwischen, was ein Altkanzler im Ruhestand trägt. Zum Beispiel Sommerdaunenweste zu Herd und viel Haut. Oder auch mal einen Strauß selbstgepflückte Blumen. In letzter Zeit lief es nicht so gut für Putin-Freund Schröder, der im Fall Nawalny ziemlich in die Kritik geraten ist.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Doch während Putin sich gerne als harter Mann mit wilden Tieren präsentiert, steckt Schröder modetechnisch noch in den Kinderschuhen. Ehefrau Schröder-Kim zumindest hat gerade ein Foto auf Instagram hochgeladen, das ihren Mann bei der Tomatenernte auf der heimischen Terrasse in Hannover zeigt. Sein paprikagelber Pullover lenkt von einem extravaganten Detail ab: Der ehemalige Regierungschef trägt graue Filzpantoffeln mit Schäfchen auf den Spitzen.