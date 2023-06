Diese von Atlantic/Magellan veröffentlichte Aufnahme eines digitalen Scans, der mit Hilfe von Tiefseekartierungen erstellt wurde, zeigt den Bug der "Titanic" in 3800 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantiks.

Vor der Küste Neufundlands sucht die US-Küstenwache mit Flugzeugen nach dem vermissten Gefährt. Ob neben der Crew Touristen oder Forscher an Bord waren, ist noch unklar.

Ein privates Tauchboot, das regelmäßig Touristen und Forscher zum Wrack der Titanic transportiert, wird vermisst. Vor der Küste der kanadischen Insel Neufundland sucht die US-Küstenwache mit mindestens zwei Flugzeugen nach dem Gefährt. Das Privatunternehmen Oceangate Expeditions bestätigte, dass Menschen an Bord ihres Bootes seien.

Die US-Küstenwache schreibt auf Twitter, dass eine Crew mit einem Flugzeug vom Typ C-130 zur vermuteten Stelle mehr als 1400 Kilometer vor der US-Küste aufgebrochen sei. Auch ein P8-Poseidon-Suchflugzeug aus dem kanadischen Halifax würde helfen - dieses habe Fähigkeiten, Gegenstände unter Wasser aufzuspüren.

Oceangate Expeditions teilte derweil mit: "Wir prüfen und mobilisieren alle Optionen, um die Besatzung sicher zurückzubringen." Man arbeite an einer sicheren Rückkehr der Besatzungsmitglieder.

Ob auch Touristen an Bord waren, blieb zunächst unklar. Laut BBC bieten die Tauchboote Platz für bis zu fünf Personen: ein Kapitän, maximal drei Touristen und ein Experte.

Die Touren dauern laut Unternehmensangaben insgesamt acht Tage und kosten, wie CNN berichtet, 250 000 US-Dollar (229 000 Euro) pro Person. Das Unternehmen bewirbt die Fahrten mit dem Kohlefaser-Tauchboot als Chance, "aus dem Alltag herauszutreten und etwas wirklich Außergewöhnliches zu entdecken".

Laut Unternehmenswebsite können "qualifizierte Entdecker" kostenpflichtig als "Missions Spezialisten" an den Tauchgängen teilnehmen. Ihr finanzieller und organisatorischer Beitrag soll die Tauchgänge von Wissenschaftlern unterstützten.

Britischen Medien zufolge soll einer der fünf Menschen an Bord des vermissten Tauch-Boots Hamish Harding, Milliardär und CEO von Action Aviation in Dubai, sein. Harding hatte laut eigenem Instagram-Account vor, als "Missions Spezialist" an einem Tauchgang teilzunehmen.

Die Touren von Ocean Expeditions starten normalerweise in einem Hafen der kanadischen Insel Neufundland. Das Wrack des gesunkenen Luxusdampfers befindet sich etwa 400 Seemeilen südöstlich Neufundlands in 3800 Metern Tiefe. Die Titanic war 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York im Nordatlantik gesunken, mehr als 1500 Menschen starben. Die Überreste des gesunkenen Schiffes wurden 1985 entdeckt. Erst vor kurzem hatten Wissenschaftler mit Hilfe hochauflösender 3D-Bilder die bisher genaueste Darstellung des Wracks geboten.