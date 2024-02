Ideale Haustiere oder gefährliche Krankheitsüberträger? Afrikanische Riesenschnecken erleben in Europa einen Boom.

Von Titus Arnu

Günther schmatzt. Er klebt an einem Holzstück, und als Kris Buckley ihn sanft davon wegzieht, macht es leise "Schllllllmpf". Günther war gerade im Tiefschlaf, jetzt bewegt er im Zeitlupentempo seine Fühler in Richtung der froschgrünen Fingernägel des Frauchens. Sein kalter, weicher Körper nimmt ihre gesamte Handfläche ein. "Günther ist eigentlich eher dominant", sagt Kris Buckley, "aber er ist nachtaktiv, also passiert tagsüber recht wenig." Günther und sein Kumpel Achmed, der im Terrarium pennt, gehören zur Art der Archachatina marginata ovum XXL, auch Große Achatschnecke genannt.