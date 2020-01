Im Wartburgkreis in Thüringen ist am Donnerstagmorgen ein mit mehr als 20 Kindern besetzter Schulbus verunglückt. Nach ersten Angaben der Polizei rutschte er gegen 7.30 Uhr in Berka vor dem Hainich von der glatten Straße und landete in einem Graben, der Wasser führt. Bei dem Unfall kamen zwei Kinder ums Leben; zwanzig weitere sowie der Fahrer wurden verletzt, wie das Landratsamt bestätigte.

Am Morgen herrschte in der Region dichter Nebel. Der Bus war von Eisenach gestartet und hatte die etwa zwölf Kilometer entfernte Grundschule Berka als Ziel. In der Schule wurde ein Krisenintervensionszentrum eingerichtet, wie der MDR berichtete. Ein Notfallseelsorger kümmert sich demnach um die Betroffenen. Die verletzten Kinder sollen in Kliniken behandelt werden. Weitere Details zu dem Unfall sollen am späten Vormittag bekanntgegeben werden.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zeigte sich auf Twitter bestürzt über den Unfall. Laut Ramelow ist mittlerweile Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf dem Weg zu der Grundschule, um vor Ort bei der Trauerbewältigung zu helfen. Innenminister Georg Maier (SPD) sei auf dem Weg zum Unfallort.

Meine Trauer gilt den verunglückten Kindern, mein Mitgefühl den Angehörigen. https://t.co/ShHivxdANX — Bodo Ramelow (@bodoramelow) January 23, 2020

Am Morgen kam es auch in Oberbayern zu einem Unfall mit einem Schulbus. Dabei wurden neun Kinder leicht bis mittelschwer verletzt. Der Busfahrer sei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Bus war aus zunächst ungeklärter Ursache zwischen Schnaitsee und Obing (Landkreis Traunstein) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.