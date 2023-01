Tatjana Patiz, hier bei einer Veranstaltung in München im Jahr 2015.

Das deutsche Model Tatjana Patitz ist einem Bericht der US-amerikanischen Vogue zufolge im Alter von 56 Jahren gestorben. Patitz' Model-Agentur in New York bestätigte das der Deutschen Presse-Agentur. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

In den Neunzigerjahren zählte sie neben Claudia Schiffer, Naomi Campbell und Linda Evangelista zu den sogenannten Supermodels. Sie zierte die Titelseiten zahlreicher großer Modemagazine, war im berühmten Musikvideo von George Michael zu dessen Hit "Freedom" zu sehen und wurde vor allem auch durch Bilder von Fotograf Peter Lindbergh bekannt. Lindbergh war es auch, der Patitz im Alter von 17 Jahren entdeckte.

Patitz wurde in Hamburg geboren und wuchs in Schweden auf. Zuletzt lebte sie in Kalifornien. Sie war Mutter eines Sohnes, den sie allein erzog.