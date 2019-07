29. Juli 2019, 18:44 Uhr Südafrika "Bruce, the baboon" gefasst

Nach zwei Wochen wurde ein verirrter Pavian in Johannesburg eingefangen.

Zwei Wochen lang war in Johannesburg ein verirrter Pavian unterwegs, jetzt wurde er eingefangen. "Bruce, the baboon", wie er von den Medien des Landes getauft wurde, raste über Hausdächer und Balkone, balancierte auf Stromkabeln und flitzte über die Straßen. Das Tier sei nun im Nachbarort Krugersdorp festgesetzt worden, sagte Cora Bailey von der Tierschutzorganisation CLAW dem TV-Sender eNCA. Paviane gelten wegen ihrer spitzen Zähne als gefährlich für die Menschen, in die großen südafrikanischen Städte verirren sie sich aber nur selten. Nach einer eingehenden Untersuchung soll der Affe demnächst in unbewohntem Gebiet wieder ausgesetzt werden.