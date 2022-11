Nach dem Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen sind die Menschen in Deutschland wieder etwas zufriedener. Das geht aus dem am Dienstag vorgestellten "Glücksatlas" hervor, den die Universität Freiburg erstellt hat. Im Durchschnitt gaben die Menschen ihre Lebenszufriedenheit auf einer Skala von null bis zehn mit 6,68 an. Vergangenes Jahr hatte dieser Wert bei 6,58 gelegen, vor der Pandemie 2019 war er mit 7,14 deutlich höher. Vor allem Inflation und Kriegsfolgen wirkten sich demnach negativ aus. Die Zufriedenheit mit dem Einkommen sei auf einem "historischen Minimum", sagte Bernd Raffelhüschen, Leiter der Studie.