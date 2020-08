In einem Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe kündigt das frühere Staatsoberhaupt an, künftig in einem anderen Land leben zu wollen. So will er offenbar verhindern, dass gegen ihn eingeleitete Ermittlungen wegen Schmiergeldzahlungen dem Königshaus schaden.

Der von einem Skandal um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen bedrängte spanische Ex-König Juan Carlos verlässt seine Heimat und zieht ins Ausland um. Das teilte der 82-Jährige seinem Sohn und Nachfolger Felipe VI. in einem am Montag vom Königshaus in Madrid veröffentlichten Brief mit.

In dem Schreiben, aus dem unter anderem die spanische Zeitung El País zitiert, kündigt Juan Carlos seine "gut überlegte Entscheidung, Spanien zu verlassen", an. Er werde nach 58 Jahren aus dem Palacio de la Zarzuela in Madrid ausziehen. Wohin der frühere König sich nun wendet, ist noch nicht bekannt.

Mit dem Schritt wolle er dazu beitragen, die Arbeit seines Sohnes als Staatschef zu erleichtern, "angesichts der öffentlichen Auswirkungen, die gewisse vergangene Ereignisse derzeit verursachen", schreibt Juan Carlos in deutlicher Anspielung auf die im Juni gegen ihn eingeleiteten Justizermittlungen. "Es ist eine Entscheidung, die ich mit tiefen Gefühlen, aber mit großer Ruhe treffe", betont der emeritierte König.

Der Rechtsanwalt des Königs veröffentlichte El País zufolge ebenfalls ein Statement, in dem er versicherte, dass Juan Carlos der Staatsanwaltschaft ungeachtet seines Umzugs weiterhin zur Verfügung stehen werde.

Das Oberste Gericht in Madrid hatte am 8. Juni Ermittlungen gegen Juan Carlos eingeleitet. Es geht um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen beim Bau einer Schnellbahnstrecke in Saudi-Arabien durch ein spanisches Konsortium. Die Vorwürfe lauten Geldwäsche und Steuerbetrug. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Entwicklungen nach Mitte 2014.

Felipe distanziert sich von den Vorgängen um seinen Vater

Zu diesem Zeitpunkt gab Juan Carlos angesichts mehrerer Skandale den Thron an seinen Sohn weiter. Durch seine Abdankung nach fast vier Jahrzehnten auf dem Thron verlor er den Schutz, den die Verfassung dem Staatsoberhaupt gewährt.

Spanische Medien berichteten seither über belastende Aussagen aus getrennten Ermittlungen in der Schweiz, wonach Juan Carlos Millionen Euro vom verstorbenen saudischen König Abdullah erhalten haben soll. Anschließend soll Juan Carlos eine große Summe an einen früheren Gefährten weitergeleitet haben. Ermittler sehen darin einen möglichen Versuch, das Geld vor den Behörden zu verbergen.

König Felipe ist bestrebt, sich von den Vorgängen rund um seinen Vater zu distanzieren. Das Königshaus hat erklärt, Felipe habe von möglichen irregulären Finanztransaktionen seines Vaters keine Kenntnis gehabt. Felipe hat aufgrund der unklaren Herkunft des Vermögens von Juan Carlos auf das künftige Erbe von Seiten seines Vaters verzichtet. Außerdem strich er diesem dessen jährliche Apanage in Höhe von fast 200 000 Euro.

In einer aktuellen Mitteilung des Königshauses übermittelte Felipe seinem Vater El País zufolge seinen Respekt und Dankbarkeit für dessen Entscheidung, das Land zu verlassen. Zudem würdigte der König darin die historische Rolle seines Vaters im Übergang des Landes von der Franco-Diktatur in die spanische Demokratie. Zugleich betonte er die Einbettung der spanischen Monarchie in die Werte der Verfassung und des Rechtssystems.