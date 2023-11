Dutzende Flugpassagiere sind in Spanien wegen der Vorzugsbehandlung für ein Fußballteam am Boden geblieben. Die Fluglinie Air Nostrum strich am Samstagabend ihren Flug von Vigo nach Madrid ersatzlos, um mit dem dafür vorgesehenen Flieger das Team des FC Sevilla zu transportieren, weil die vom Club gecharterte Maschine defekt und nicht einsatzfähig war. "Das passiert nur in einer Bananenrepublik. Der Fußball darf bei uns alles und alle überrumpeln", zitierte die Zeitung El País einen betroffenen Mann.