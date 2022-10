Rettungskräfte und ein Opfer der Massenpanik an der Unfallstelle in Seoul.

In einem Ausgehviertel der südkoreanischen Hauptstadt münden Halloween-Feiern in eine der größten Tragödien in der jüngeren Geschichte des Landes. Präsident Yoon Suk-yeol hat eine Staatstrauer angeordnet.

In Südkorea hat Staatspräsident Yoon Suk-yeol am Sonntag eine Staatstrauer angeordnet, nachdem bisher 151 Menschen bei einem Massengedränge während Halloween-Feiern in Seoul gestorben sind. Yoon sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine rasche Genesung. "Eine Tragödie und Katastrophe, die nicht hätte passieren dürfen, hat sich gestern Abend im Herzen Seouls ereignet", teilte der Staatspräsident in einer Erklärung mit. Yoon versprach dafür sorgen zu wollen, dass es nie wieder zu solch einem Unfall komme.

Gegen 22.20 Ortszeit (15.20 Uhr MESZ) drängte sich Rettungskräften zufolge eine große Masse von Feiernden in einer schmalen Gasse in Seouls Ausgehviertel Itaewon zusammen. Bei zahlreichen Opfern handle es sich um junge Frauen zwischen 20 und 30 Jahren, so die Feuerwehr. Wie Augenzeugen berichteten, ist dann ein Teil der Menge gestürzt, jedoch drängten immer weiter Menschen in die Gasse und begruben die Gestürzten unter sich.

Zahl der Todesopfer könnte noch steigen

Die Zahl der Todesopfer könnte nach Angaben der Feuerwehr noch steigen. Feuerwehr-Chef Choi Sung-beom zufolge ereignete sich der Vorfall in der Nähe eines Nachtclubs. 82 Menschen seien insgesamt verletzt worden, 19 davon schwer. In ersten Berichten war noch von 150 Verletzten die Rede. Unter den Todesopfern befinden sich auch 19 Ausländer, die unter anderem aus China, dem Iran, Usbekistan und Norwegen stammten.

In sozialen Medien verbreitete Videos sollen zeigen, wie Rettungskräfte und Privatleute am Unglücksort Erste Hilfe leisteten. Foto von Privatleuten und Agenturen zeigen Dutzende mit Decken und Plastikplanen bedeckte Todesopfer. Insgesamt versuchten die Einsatzkräfte der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge mehr als 50 Menschen wiederzubeleben.

Augenzeugenberichten zufolge waren die Gassen rund um den Unglücksort derart voll, dass sich die Hilfskräfte nur schwer ihren Weg durch die Menschenmassen bahnen konnten. Laut Yonhap waren insgesamt 142 Rettungsfahrzeuge im Einsatz.

Scholz: "Die tragischen Ereignisse in Seoul erschüttern uns zutiefst"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Hinterbliebenen und Opfern der Halloween-Tragödie in Südkorea sein Mitgefühl ausgedrückt. "Die tragischen Ereignisse in Seoul erschüttern uns zutiefst", teilte der SPD-Politiker am späten Samstagabend auf Twitter mit. "Unsere Gedanken sind bei den vielen Opfern und ihren Angehörigen. Das ist ein trauriger Tag für Südkorea. Deutschland steht an ihrer Seite." In einer Erklärung von US-Präsident Joe Biden hieß es, er und seine Frau Jill trauerten mit den Menschen in Südkorea. "Die Allianz zwischen unseren Ländern war niemals pulsierender und lebendiger - und die Beziehungen zwischen unseren Bürger so stark wie nie."

EU-Ratschef Charles Michel zeigte sich tief erschüttert. Sein tiefstes Mitgefühl gelte den Familien und Freunden der Opfer des schrecklichen Unfalls, schrieb der Belgier am Samstag auf Twitter. Den Verletzten wünschte er eine rasche Genesung. "Die EU steht in Solidarität an Ihrer Seite." Ähnlich äußerte sich EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola. Sie sei von den Nachrichten aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul schockiert. "Meine Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Todesopfer und der Verletzten."