Leute des Tages:Ein Schluck mit Folgen

Detailansicht öffnen (Foto: OConnor /imago images/Runway Manhattan)

Reese Witherspoon, 44, US-amerikanische Schauspielerin und Produzentin, ist ein wenig durcheinander. Ohne nachzudenken, habe sie jetzt an einem Morgen, statt nur zu gurgeln, das Mundwasser komplett verschluckt. "Hallo 2021!" schrieb sie auf Twitter und fragte dazu, ob ihr kräftiger Schluck Folgen haben werde. Eine Followerin beruhigte sie und antwortete, das Jahr 2020 scheine offenbar in seiner Besonderheit auch auf das neue Jahr nachzuwirken, aber: "Wir werden durchhalten!"

Detailansicht öffnen (Foto: AdMedia/Starface /imago images)

Monica Lewinsky, 47, US-amerikanische Psychologin, zeigt Selbstironie: Zu dem vor wenigen Tagen an die Öffentlichkeit geratenen Telefonmitschnitt, in dem US-Präsident Donald Trump den Wahlleiter Georgias einschüchterte, schrieb sie auf Twitter: "Ich bin eigentlich dagegen, wenn heimlich ein Telefongespräch mitgeschnitten wird, aber nicht in diesem Fall!" Als 22-jährige Praktikantin im Weißen Haus wurde ein Gespräch von Lewinsky, in dem sie über ihre Beziehung mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton sprach, aufgezeichnet und löste einen politischen Skandal aus.

Detailansicht öffnen (Foto: instagram @alexanderludwig)

Alexander Ludwig, 28, deutsch-kanadischer Schauspieler ("Vikings"), ist sehr verliebt. Nur wenige Wochen nach seiner Verlobung hat er seine Freundin Lauren Dear geheiratet. "Wir haben uns entschlossen, durchzubrennen", schrieb er auf Instagram. Es sei wegen der Corona-Pandemie ein so verrücktes Jahr gewesen - "und das hat vieles relativiert. Das Leben ist zu kurz und ich wollte nicht einen einzigen weiteren Tag mit dieser Frau verbringen, ohne sie meine Ehefrau nennen zu dürfen".

Detailansicht öffnen (Foto: Globe Photos /imago images/MediaPunch)

Courtney Love, 56, US-amerikanische Musikerin, hat bereits eine Lebensbilanz gezogen: Auf ihrem Instagram-Account nennt sie ihr 2004 erschienenes Album "America´s Sweetheart" eine der großen Sachen, für die sie sich wirklich schämt. Weiter auf ihrer Liste: die Beziehung mit dem britischen Schauspieler Steve Coogan und die Einnahme von Crack.

Detailansicht öffnen (Foto: Renate Schmidt/Renate Schmidt)

Michael Mittermeier, 54, Kabarettist, hat einen Ausweg für sich gefunden. "Jetzt beim zweiten Lockdown hatte ich zwei Tage, da war ich deprimiert und nicht ansprechbar", sagte der 54-Jährige dem Magazin Bunte. "Das ging so tief, dass nicht mal mehr Tränen da waren. Ich war leer." Er habe sich dann aber erholt. "Mir wurde klar: Corona mag die Welt bestimmen, aber Corona wird nicht mein Herz bestimmen".