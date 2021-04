Detailansicht öffnen (Foto: TONY GENTILE/REUTERS)

Mads Mikkelsen, 55, dänischer Schauspieler, schaut zur Fortbildung russische Youtube-Videos. In der Oscar-nominierten Sozialsatire "Der Rausch" spielt Mikkelsen einen von vier Lehrern, die für ein Experiment regelmäßig Alkohol trinken. Jemanden zu spielen, der angetrunken sei, das ginge gut, sagte der 55-Jährige der dpa. "Es gibt aber auch den Punkt, an dem man so betrunken ist, dass es einem egal ist, ob andere das mitbekommen." Das wiederum sei schwer zu spielen. "Dafür haben wir sehr viele YouTube-Videos mit Menschen aus Russland geschaut, die extrem betrunken waren."

Jodie Turner-Smith, 34, britische Schauspielerin, feiert sich täglich für ihre Partnerwahl. Sie und ihr Ehemann, der kanadische Schauspieler Joshua Jackson, 42, würden sich andauernd abklatschen, sagte sie dem People-Magazin, weil sie eine so großartige Partnerwahl getroffen hätten. "Wir sind uns in vielerlei Hinsicht so ähnlich. Wir sind wie Spiegel für einander", sagte Turner-Smith. Na dann: High five!

Justin Theroux, 49, US-Schauspieler, ist ein eigenwilliger Hamsterkäufer. Als im vergangenen Jahr der erste Lockdown bevorstand, hortete Theroux kübelweise Knochenbrühe, Knoblauch, Ingwer und Parmesan, wie er dem Männermagazin Esquire erzählte. "Vielleicht war ich paranoid." Toilettenpapier brauchte er dagegen nicht. Er habe "gottseidank" ein japanisches WC mit Duschfunktion.

Rebecca Mir, 29, Model, und Massimo Sinató, 40, Profitänzer, sind Eltern geworden. Auf Instagram veröffentlichte das Paar ein Foto, auf dem beide die kleine Hand ihres Neugeborenen halten. Mir schrieb darunter: "Vor einigen Tagen hat unser kleines Wunder das Licht der Welt erblickt." Die beiden hatten 2012 bei "Let's dance" als Paar getanzt und sich ineinander verliebt.