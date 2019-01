12. Januar 2019, 22:03 Uhr Großrazzia in Nordrhein-Westfalen Polizei geht gegen kriminelle Clans vor

Die Fahnder kamen um 21 Uhr am Samstagabend. In mehreren Städten im Ruhrgebiet durchsucht die Polizei Spielhallen, Shisha-Bars und Cafés.

Ein beliebter Zeitpunkt für Polizeirazzien ist der frühe Morgen, dann, wenn die Verdächtigen noch schlafen, vom Einsatz überrascht werden und, so hoffen es die Fahnder, nicht so schnell Widerstand leisten können. Doch in diesem Fall rückte die Polizei am Samstagabend an.

In mehreren Städten des Ruhrgebietes haben die Beamten Shisha-Bars, Cafés und Spielhallen durchsucht, wie die Bild-Zeitung und das Portal Der Westen berichten. Eine Großrazzia mit etwa 1300 Einsatzkräften.

Im Fokus stehen kriminelle Clans. Sie nutzen solche Einrichtungen häufig zur Geldwäsche. Auch der Zoll sowie das Ordnungs- und das Finanzamt, so heißt es in den Berichten, seien hinzugezogen worden. Kontrolliert würden auch die Einhaltung des Nichtraucherschutzes und von Steuergesetzen. In Essen, so die Bild, sei eine Person vor einer Shisha-Bar festgenommen worden. In Dortmund sei wegen einer zu hohen Gaskonzentration ebenfalls eine Shisha-Bar sicherheitshalber geräumt worden.

Eine Bilanz der Razzia will die Polizei am Sonntag veröffentlichen. Dann will sich auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul äußern. Seinen Worten nach ist die Aktion am Samstagabend eine der größten Razzien, die es je gegen kriminelle Clans gab.