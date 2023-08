Thomas Huber, 56, Extrembergsteiger, hat einen neuen Hund. Nach dem Verlust seines Gebirgsschweißhundes Cerro begleitet ihn nun der kleine Torre. "Er wird die Geschichte von meinem Cerro weiterführen", schrieb Huber auf Instagram. Als der Hund Anfang des Jahres unweit von Hubers Haus in Berchtesgaden überfahren wurde, saß der Schock bei dem Kletterer tief. "Er war ein kleiner Star, mein kleiner Star", sagte er damals über Cerro (Foto), benannt nach dem Cerro Torre, einem 3000er in Patagonien. Nach Cerros Tod hatte Huber in den sozialen Medien wenig gepostet. "Ich habe nur das Nötigste geteilt", schrieb er. "Ich brauchte Zeit, um den Verlust zu verarbeiten."

Detailansicht öffnen (Foto: Ben Birchall/dpa)

Chrissie Hynde, 71, Sängerin, hat ihre Einstellung zum Älterwerden gefunden. "Es macht mir nichts aus, älter zu werden", sagte die Frontfrau der Band The Pretenders ("Don't Get Me Wrong") der britischen Sonntagszeitung The Observer. "Aber es macht mir etwas aus, hässlicher zu werden. Kommen Sie, es gibt nur eine Sache, von der wir wissen, dass sie uns mit Sicherheit passieren wird." Sie sei von Natur aus niemand, der sich viele Sorgen mache, und viele Dinge am Älterwerden seien toll. Sie glaube zwar nicht, dass sie jetzt viele Dinge wisse, die sie mit 16 noch nicht gewusst habe. "Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Wissen und Begreifen. Etwas zu begreifen, dauert manchmal 50 Jahre", sagte die Musikerin.

Detailansicht öffnen (Foto: Jörg Carstensen/dpa)

Lisa und Lena Mantler, 21, Internet-Zwillinge, wollen in sozialen Netzwerken künftig getrennte Wege gehen. In einem gemeinsamen Video, das bis Samstagmittag bei Instagram auf den Accounts der beiden Tausende kommentierten, erklärten sie ihre Entscheidung. Lisa sagte: "Wir wussten, dass wir jetzt nicht unser Leben lang zusammenarbeiten werden. Jetzt ist es einfach an der Zeit, dass wir jeweils unsere Wege gehen." Lena ergänzte: "Natürlich ist das auch ein bisschen traurig. Aber wir haben schon ganz lange die typischen Lisa-und-Lena-Videos nicht mehr gemacht." Die Zwillinge gehören zu den erfolgreichsten deutschen Stars bei Instagram und bei Tiktok.

Detailansicht öffnen (Foto: Christian Charisius/dpa)

Gary Lineker, 62, Ex-Fußballspieler und BBC-Moderator, wundert sich darüber, wie manche Debatten geführt werden. "Ich glaube nicht, dass die meisten Leute diesen Blödsinn mögen, Leute anzuschreien von der anderen Seite", sagte er der britischen Zeitung Telegraph. Die meisten Menschen im Land seien freundliche Leute, die sich nicht auf so etwas einlassen wollten, aber mit Tropfen von Gemeinheit gefüttert würden. Lineker hatte im März die britische Flüchtlingspolitik kritisiert und dafür einigen Ärger bekommen. Er twitterte damals, die Rhetorik von Innenministerin Suella Braverman sei der Sprache im Deutschland der 1930er-Jahre "nicht unähnlich". Die BBC suspendierte den Moderator - musste aber zurückrudern, als sich zahlreiche Kommentatoren und auch die Premier League mit Lineker solidarisierten.