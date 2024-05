Justin Bieber , 30, Sänger, und Hailey Bieber , 27, Model, bereiten sich auf stürmische Elternjahre vor. Die Schwangerschaft verkündete das Paar am Donnerstag (Ortszeit) mit einem Video und mehreren Fotos auf Instagram . In dem verwackelten Filmchen sind die beiden vor regnerischer Kulisse bei einer hochzeitartigen Zeremonie zu sehen. Neben den tief hängenden grauen Wolken stehen auch Hailey Biebers Babybauch-Rundungen im Fokus des Clips. Sie trägt ein bodenlanges weißes Spitzenkleid und Blumen, er irgendwas schwarzes Schlabbriges. Eine Sprecherin des Models bestätigte der Deutschen Presse-Agentur die Schwangerschaft. Hailey Bieber sei "etwas mehr als sechs Monate" schwanger, hieß es in der Mitteilung. Das Paar hatte sich im September 2018 in einem New Yorker Standesamt das Jawort gegeben.

Detailansicht öffnen (Foto: Joel C Ryan/dpa)

Orlando Bloom, 47, britischer Schauspieler, hatte eine Paris-Phobie. Den trojanischen Helden Paris habe er in dem Historienfilm "Troja" (2004) jedenfalls widerwillig gespielt, erzählte er dem US-Magazin Variety. Er habe den Film erst gar nicht machen wollen, weil die Rolle ihm nicht zusagte. "Sie war völlig gegen alles, was ich in meinem Wesen fühlte." Paris ist der trojanische Prinz, der mit einer Romanze mit Helena, der Frau des spartanischen Königs, unbeabsichtigt den Krieg um die Stadt Troja auslöst. Bloom erinnert sich besonders schmerzhaft an eine Stelle im Drehbuch, in der Paris im Kampf zu unterliegen droht. "Da stand: ,Paris kriecht über den Boden, nachdem er von jemandem geschlagen wurde, und hält sich bloß am Bein seines Bruders fest'", schilderte Bloom. Diese Szene, die ihn besonders abschreckte, habe aber seinen Agenten damals begeistert. Den Film selbst fand Bloom dann aber "großartig".

Detailansicht öffnen (Foto: Matt Licari/AP)

Whoopi Goldberg, 68, Schauspielerin, bescheinigt sich selbst Eheunfähigkeit. "Wenn man mit jemandem verheiratet ist, muss man sich dafür interessieren, wie er sich fühlt", sagte die US-Amerikanerin in der Talkshow "Who's Talking to Chris Wallace". Dann fuhr sie fort: "Und das tue ich nicht." Sie interessiere sich für ihre Tochter, deren Kinder, ihren Schwiegersohn und ihre Freunde. Sie sei aber nicht bereit für eine Beziehung, die genauso viel Engagement verlange wie die Beziehung zu einem Kind. "Ein bisschen unverbindlicher Sex" sei hingegen nicht schlecht. Goldberg war dreimal verheiratet, ihre längste Ehe hielt sechs Jahre.