Blake Lively, 35, US-Schauspielerin, löst Gerüchte aus. Sie teilte auf Instagram ein Foto von sich ohne Babybauch, neben ihr stehen Ehemann Ryan Reynolds, 46, und eine weitere Frau. Fans schlossen daraus, dass ihr viertes Kind nun auf der Welt ist. Auch postete Lively Bilder von sehr fettig aussehendem Essen, das sie offenbar zum Super-Bowl-Spiel zubereitet hatte. "Ich war beschäftigt", kommentierte sie die Fotos. "Die Geburtsankündigung perfekt umgesetzt", schrieb eine Nutzerin. "Herzlichen Glückwunsch zum Baby! Du siehst gut aus, Mama", eine weitere. Das Hollywood-Paar ist seit 2012 verheiratet und hat bereits drei gemeinsame Töchter. Im September 2022 hatte Lively ihre Schwangerschaft auf Instagram öffentlich gemacht, damals hatte man ihren Babybauch schon deutlich gesehen.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Megan Fox, 36, US-Schauspielerin und Model, löst Gerüchte aus. Nachdem Fox ihren Instagram-Account deaktiviert hat, spekulieren einige Fans, ob sie ihre Verlobung gelöst hat. Wie mehrere Medien berichteten, hatte sie zuvor alle gemeinsamen Fotos mit ihrem Verlobten, dem Sänger Machine Gun Kelly, gelöscht. Zuvor soll Fox zudem einen Post abgesetzt haben, in dem sie unter anderem einen Briefumschlag verbrannte. Dazu schrieb sie eine Zeile aus einem Lied von Popstar Beyoncé: "You can taste the dishonesty/ it's all over your breath" ("Du kannst die Unehrlichkeit schmecken/ sie ist überall in deinem Atem"). Der Account von Machine Gun Kelly ist weiterhin online. Darauf zu sehen sind auch einige Pärchen-Fotos. Ein offizielles Statement ist jedoch nicht zu finden. Die Schauspielerin und der Rapper hatten sich Anfang 2022 verlobt.

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/Getty Images)

Natascha Ochsenknecht, 58, Darstellerin im Privatfernsehen, hält sich selbst für zu nett. Sie habe sich in ihrer Ehe mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht, 67, zu viel bieten lassen, sagte sie dem Stern. In den ersten Jahren habe sie nie Hilfe mit den Kindern gehabt, "ich hatte nicht mal eine Reinigungskraft, die mir ein wenig im Haushalt zur Hand gegangen wäre". Das sei ein grundsätzliches Problem, "ich war immer zu nett und zu gutmütig", auch in der darauf folgenden Beziehung mit dem Fußballer Umut Kekilli. Die Filme ihres Ex-Mannes schaue sie sich nicht an: "Wenn ich mich trenne, dann trenne ich mich von absolut allem, was diese Person betrifft."

Detailansicht öffnen (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Jennifer Aniston, 54, US-Schauspielerin, schwelgt in Erinnerungen. Mit einem Kindheitsfoto, das ihre Eltern zeigt, bedankte sich Aniston bei ihren Fans für die Glückwünsche zum Geburtstag. "Ich denke an diese beiden Menschen, die mich geboren haben, während ich meinen wunderschönen Geburtstag ausklingen lasse", schrieb sie auf Instagram. Aniston hatte am Samstag Geburtstag gehabt.