Heidi Agan, 43, königliche Doppelgängerin, hat ein Alibi. Anfang der Woche hatte ein Passant ein recht unscharfes Video von Prinz William und dessen Frau Kate beim Einkaufen in Windsor an die britische Presse geschickt. Es waren Gerüchte aufgekommen, dass es sich aber nicht um die echte Princess of Wales handele, die sich gerade von einer Bauchoperation erholt, sondern um ein Double. Agan sagte der New York Times, in dem Video sei "zu hundert Prozent" nicht sie zu sehen. "Ich war bei der Arbeit, im Tanzstudio, etwa 80 Meilen von dem Ort entfernt, an dem ich nach Meinung der Leute gewesen sein soll." Sie habe die Princess of Wales nie getroffen, sei nie vom Kensington-Palast kontaktiert worden und arbeite auch nicht heimlich mit der königlichen Familie zusammen.