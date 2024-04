Detailansicht öffnen (Foto: ALASTAIR GRANT/AFP)

Prinz William, 41, britischer Thronfolger, der jetzt auch als Hilfskoch auftritt. Am Donnerstag besuchte er eine Organisation in der Grafschaft Surrey, die überschüssige Lebensmittel von Herstellern und Händlern an Tafeln, Schulen und andere Institutionen verteilt, die ansonsten weggeworfen würden. Wie auf Bildern der britischen Nachrichtenagentur PA zu sehen war, unterstützte der Sohn von König Charles III. einen Koch beim Zubereiten von Speisen - es soll sich unter anderem um eine Bolognese gehandelt haben. Zuvor hatte William dreieinhalb Wochen mit seiner Familie fernab der Öffentlichkeit verbracht, nachdem seine Frau Catherine Ende März ihre Krebsdiagnose bekannt gemacht hatte.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Gwyneth Paltrow, 51, Schauspielerin, konzentriert sich auf die Mutterrolle. Wie die Oscar-Preisträgerin in der US-Talkshow "Today with Hoda & Jenna" verriet, habe sie nach der Geburt ihrer 19-jährigen Tochter und ihres 18 Jahre alten Sohnes die Schauspielerei weitestgehend aufgegeben, um ihre Kinder großzuziehen. Andernfalls wäre die Ex-Frau von Coldplay-Sänger Chris Martin, 47, heute in einigen weiteren bekannten Filmen zu sehen. "Wenn ich durch eine kulturelle Linse darauf zurückblicke, denke ich, wow, wenn die Leute wüssten, dass ich diesen oder jenen Film nicht gemacht habe, wären sie ziemlich schockiert", sagte Paltrow. Welche Filme das seien, würde sie aber niemals verraten.

Detailansicht öffnen (Foto: Jens Kalaene/dpa)

Ben Becker, 59, Schauspieler, empfindet Hassliebe für Trash-Formate: "Ich schäme mich gern fremd", er schäme sich aber auch für die Verdummung. Er sei einmal fürs Dschungelcamp angefragt worden. Bei den Verhandlungen habe er spaßeshalber eine Million gefordert, und sie hätten zugesagt. "Ich wollte mir wie Tarzan einen Lendenschurz anlegen, mich mit einer Stange Marlboro auf einen Baum legen und nicht mit den anderen Kandidaten reden, sondern sie nur angrunzen", erzählte Becker im Interview mit dem Berliner Kurier. Sein Plan, um das Format zu sabotieren: "Ich rede mit keinem, rauche meine Zigaretten und werde mit der Nummer auch noch Dschungelkönig." Doch seine Agentur hätte nicht weiter mit ihm zusammengearbeitet, also habe er sich dagegen entschieden.

Detailansicht öffnen (Foto: Sebastian Reuter/Getty Images for Ad Alliance)

Fabio Knez, 31, und Darya Strelnikova, 31, Reality-Stars, empfinden die Nähe zueinander als anstrengend. Das Paar, das sich bei der Teilnahme am TV-Format "Are You The One?" im Spätsommer 2023 kennenlernte, lebt neuerdings in einer gemeinsamen Wohnung. Auf die Frage, wie es läuft, antwortete Strelnikova dem VIP-Magazin nur: "Stressig." Ihr Lebensgefährte ergänzte: "So wie jetzt haben wir uns eigentlich noch nie in die Haare bekommen." Eine Ursache für die Reibereien sei womöglich eine gewisse Gereiztheit, wie Knez mit Seitenblick auf seine Freundin anmerkte: "Wenn man auch wenig gegessen hat, oder?"