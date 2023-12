Der Amokläufer von Prag hat sich in einem Abschiedsbrief vor der Bluttat an der Karls-Universität zum Doppelmord an einem Spaziergänger und dessen Baby bekannt. Der Brief sei in dem Haus in Hostouň gefunden worden, in dem der Attentäter mit seinem Vater gelebt habe, sagte ein Polizeisprecher dem tschechischen Nachrichtenportal Novinky.cz. "Was sonst noch Inhalt des Briefs war, können wir gegenwärtig nicht veröffentlichen", fügte er hinzu. Es seien weitere Ermittlungen und Zeugenvernehmungen im Gange, die man nicht gefährden wolle.