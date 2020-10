Der Fall des verurteilten Mörders Peter Madsen nimmt eine neue Wendung: Offenbar ist der 49-Jährige aus einem Gefängnis in Albertslund westlich von Kopenhagen geflohen. Der dänischen Zeitung Ekstra Bladet zufolge saß Madsen am Dienstagmittag dort auf einem Zaun und hatte "einen gürtelartigen Gegenstand" um den Bauch. Weitere Medien gaben an, dass es sich bei dem Mann um Peter Madsen handele. Die Kopenhagener Polizei bestätigte bislang lediglich den Fluchtversuch einer Person, ohne Namen zu nennen.

Dem Bericht von Ekstra Bladet zufolge haben mehrere Polizisten den Mann umzingelt, unter ihnen sind auch Sprengstoffexperten. Auch ein Roboter zur Bombenentschärfung soll demnach bereitstehen. Der Zeitung zufolge soll Madsen mit einer Pistole gedroht haben.

Im April 2018 war Madsen wegen des Mordes an der schwedischen Journalistin Kim Wall zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wall war zuletzt lebend gesehen worden, als sie am 10. August 2017 im Kopenhagener Hafen Madsens U-Boot bestieg. Sie wollte eine Reportage über den Erfinder schreiben, der unter anderem auch an einer eigenen Rakete arbeitete. Für die 30-jährige Journalistin, die in internationalen Medien wie dem Guardian, Vice oder Foreign Policy veröffentlicht hatte, sollte es eine der letzten Arbeiten in Europa sein: Sie wollte als Korrespondentin nach China ziehen. Tage und Wochen nach ihrem Verschwinden wurden dann Körperteile von Kim Walls zerstückeltem Leichnam ans Ufer gespült oder von Tauchern gefunden.

Während seiner Verhöre und des Prozesses vor einem Kopenhagener Gericht änderte Peter Madsen mehrfach seine Darstellung von dem, was angeblich auf seinem U-Boot passiert war. Zuletzt gab er zu, die Leiche Walls zerteilt und über Bord geworfen zu haben. Mit ihrem Tod allerdings wollte er nichts zu tun gehabt haben. Zuerst gab er an, Kim Wall sei von der schweren U-Boot-Luke erschlagen worden, später machte er eine Kohlenmonoxidvergiftung für ihren Tod verantwortlich. Anfang September 2020 gestand Madsen den Mord.