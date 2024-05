Paul McCartney , 81, Ex-Beatle und Musiker-Ikone, liebt Adrienne - obwohl er sie gar nicht kennt. Vor mehr als 60 Jahren hatte eine Frau bei einem USA-Aufenthalt der Band gegenüber einem amerikanischen Reporter des Fernsehsenders CBS ergriffen gestanden, sie sei Adrienne, komme aus Brooklyn und werde die Beatles für immer lieben, "auch wenn ich 105 Jahre alt und eine alte Großmutter bin". Nun postete Paul McCartney auf seinem Instagram-Kanal ein kleines Video , in dem er darauf verweist: "Hey Adrienne. Ich bin's, Paul. Ich habe dein Video gesehen. Ich bin jetzt in Brooklyn, ich bin in New York. Ich bin endlich hier angekommen", sagt er darin und verweist auf eine Fotoausstellung im Brooklyn Museum, das gerade Aufnahmen von ihm aus jener Zeit zeigt. Unter dem Clip postete er mit einem kleinen roten Herz versehen: "Adrienne aus Brooklyn, falls du das hier mitbekommst: Paul aus Liverpool liebt dich auch".

Detailansicht öffnen (Foto: ALIAH ANDERSON/Getty Images via AFP)

Carey Mulligan, 38, US-amerikanische Schauspielerin ("Maestro", "She said"), hat eine besondere Beziehung zu Faxgeräten. In einem Interview der Sendung "Good Morning Britain", erzählte sie, dass sie mit ihrem jetzigen Ehemann, dem Folk-Musiker Marcus Mumford, als Kind eine jahrelange Brieffreundschaft hatte. "Wir waren als Kinder im selben Ferienlager und sind danach Brieffreunde geworden." Dabei hätten sie sich nicht nur Briefe zugeschickt, sondern auch gefaxt. "Wir haben ein bisschen gefaxt, als Faxgeräte noch cool waren. Wir müssen die Kinder wieder dazu bringen, Brieffreundschaften zu schließen." Heute hat das Paar drei Kinder und lebt außerhalb von London auf dem Land.

Detailansicht öffnen (Foto: Jan Kopetzkey/dpa)

Tara-Louise Wittwer, 33, Autorin ("Sorry, aber ...") und Influencerin, hat genug von Entschuldigungen. Vor allem Frauen sollten seltener um Vergebung bitten, findet sie. "Generell ist es schon so, dass man sagen kann, Frauen entschuldigen sich häufiger als Männer", sagte Wittwer der dpa. "Frauen sind einfach anders sozialisiert und sind darauf konditioniert, irgendwie kleiner zu sein und weniger aufmerksamkeitserregend." Die Autorin ist überzeugt, dass viele Entschuldigungen gar nicht so gemeint seien, sondern als Strategie verwendet werden - entweder, um aus einer Situation zu gelangen, sich zu rechtfertigen oder um Mitleid zu bekommen.