24. März 2019, 18:51 Uhr Paris Panik in Disneyland

Bei einer durch explosionsartige Geräusche im Freizeitpark Disneyland Paris am Samstagabend ausgelösten Massenpanik sind mehrere Menschen leicht verletzt worden. Es habe sich um falschen Alarm gehandelt, twitterte das französische Innenministerium. Die Geräusche wurden Berichten zufolge von einem defekten Förderband oder einer Rolltreppe erzeugt. In sozialen Netzwerken war vorher von Schüssen die Rede gewesen. Der Vorfall spielte sich in einer Geschäftszone des Parks ab. Zeitweise durften die Besucher die Geschäfte nicht verlassen. Nach eigenen Angaben verbucht Disneyland Paris gut sechs Prozent der französischen Tourismuseinnahmen und beschäftigt 16 000 Mitarbeiter.