Drew Barrymore, 49, Schauspielerin, hat schlechte Karten, um bauchfreie Oberteile zu verbieten. In ihrer Talkshow unterhielt sie sich mit Popsängerin Christina Aguilera über ihre Kinder und Modetrends und erzählte, sie habe Nein gesagt, als ihre Tochter neulich bauchfrei tragen wollte. Woraufhin die Tochter entgegnete: "Du warst auf dem Cover des Playboy!" Barrymore hat zwei Töchter im Alter von 11 und 9 Jahren. Aguilera berichtete, ihre neunjährige Tochter habe den gleichen Wunsch.

Eugene Levy, 77, Schauspieler, hat wenig Lust, zu reisen. "Ich habe diesen Drang einfach nicht", sagte der aus der Serie "Schitt's Creek" bekannte Schauspieler dem Moderator Jimmy Kimmel. "Wenn du mich fragst: "In welches Land auf der Welt würdest du unbedingt reisen wollen?", würde ich sagen: Es gibt kein Land, in das ich unbedingt reisen will. Es gibt keinen einzigen Ort, den ich wirklich sehen muss." In der Dokuserie "The Reluctant Traveler" bereist Levy nun Länder wie Finnland, Italien oder Japan. Für diese Serie habe er auch gern neue Orte kennengelernt. Aber reiselustige Menschen hätten "ein gewisses Maß an Neugierde" und "zumindest eine Spur von Abenteuerlust" in sich. "Das ist nicht in meiner DNA."

Monica Lewinsky, 50, Autorin und Aktivistin, macht modische Wahlwerbung. Für eine Kampagne des Modelabels Reformation ist sie in verschiedenen Outfits zu sehen, auf Instagram steht dazu das Motto "You've got the Power", also "Sie haben die Macht". Dahinter steckt eine Kooperation mit der überparteilichen Initiative vote.org, die den Zugang zur Wahl erleichtern möchte. Auf der Webseite des Modelabels heißt es: "Gemeinsam mit Monica Lewinsky und Vote.org erinnern wir Sie daran, dass Sie die Macht haben. Und dass Sie dieses Jahr wählen gehen sollten."