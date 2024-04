Der frühere US-Footballstar O. J. Simpson, der 1995 in einem spektakulären Prozess wegen Mordes an seiner Ex-Frau freigesprochen worden war, ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb Simpson am Mittwoch im Alter von 76 Jahren im Kreise seiner Angehörigen an seinem Krebsleiden.

Sein Anwalt bestätigte die Nachricht vom Tod Simpsons zudem gegenüber dem Online-Portal "TMZ". Simpson sei von seinen Kindern und Enkelkindern umgeben gewesen, als er starb, teilte die Familie mit. "Während dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, ihre Wünsche nach Privatsphäre und Anstand zu respektieren."

Geboren wurde Orenthal James Simpson am 9. Juli 1947 in San Francisco. Schon als Kind zeigte sich sein sportliches Talent und bald stellte er an der renommierten University of Southern California Rekorde auf. Als Profi schaffte er es in die Football-Liga NFL und war für die San Francisco 49ers und die Buffalo Bills erfolgreich. Er gehörte zu den besten Runningbacks der NFL, wurde 1973 zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt. Nach dem Ende seiner Karriere wurde der charismatische Simpson zum Sympathieträger, spielte in Filmen und Fernsehserien mit und kommentierte auch Sportereignisse.

Privat musste Simpson einen Schicksalsschlag verkraften, als sein drittes Kind, Tochter Aaren, 1979 in einem Pool ertrank. Zwei Jahre später ließen sich Simpson und seine Frau Marguerite, die er 1967 geheiratet hatten, scheiden. 1985 heiratete er Nicole Brown und bekam mit ihr zwei weitere Kinder. 1992 ließ sich das Paar scheiden.

Dann kam das für Simpson schicksalsträchtige Jahr 1994: Der Ex-Footballstar wurde verdächtigt, Brown und deren Bekannten Ronald Goldman ermordet zu haben. In der Nacht des 12. Juni hatte ein Spaziergänger die mit vielen Messerstichen getöteten Opfer in Blutlachen vor Browns Haus in Brentwood in Los Angeles entdeckt. Der Verdacht fiel auf Simpson, es gab einen Haftbefehl. Simpson sollte sich den Behörden stellen - doch er floh in einem weißen Ford Bronco. Simpson saß auf dem Rücksitz des Wagens und hielt sich zeitweise eine Pistole an die Schläfe. Sein Freund und Sportkollege Al Cowlings fuhr das Auto. Helikopter und Polizeiautos folgten Simpson auf der Autobahn in Los Angeles, die ganze Nation verfolgte das Spektakel gebannt live vor dem Fernseher.

Detailansicht öffnen O. J. Simpson während des Prozesses wegen Mordes an seiner Ex-Frau (1994). (Foto: Pool/AFP)

Die Jagd endete schließlich vor Simpsons Villa, wo sich der damals 46-Jährige ergab. Er kam vor Gericht und beteuerte seine Unschuld. Es folgte ein rund acht Monate langes Gerichtsdrama, das die ganze Nation fesselte, in die US-Justizgeschichte einging - und mit einer Überraschung endete: 1995 wurde Simpson in dem Jahrhundertprozess freigesprochen. Die juristische Fachwelt war schockiert, galten die Beweise gegen Simpson in dem Indizienprozess doch als überaus erdrückend. Für die Hinterbliebenen der Opfer war es nur eine kleine Genugtuung, als Simpson 1997 in einem Zivilprozess schuldig gesprochen und zur Zahlung einer Millionenstrafe verurteilt wurde.

Wegen eines anderen Vorfalls landet Simpson schließlich doch noch im Gefängnis. 2008 wird er im US-Bundesstaat Nevada wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu 33 Jahren Haft verurteilt. 2017 kommt er bereits deutlich früher wieder aus dem Gefängnis heraus. Seitdem lebte Simpson in Las Vegas ein Leben fernab der Öffentlichkeit.