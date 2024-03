Nigeria:Bewaffnete entführen mehr als 200 Kinder aus Schule

Bewaffnete Männer haben im westafrikanischen Nigeria in der nördlichen Stadt Kuriga offenbar mehr als 200 Schulkinder entführt. Kurz nach der morgendlichen Schulversammlung seien 227 Kinder aus der Local Government Education Authority School in Kuriga verschleppt worden, sagte Hauswirtschaftslehrer Sani Abdullahi. Der Gouverneur des Bundesstaats Kaduna, Uba Sani, sprach nach Informationen des britischen Senders BBC von mehr als 280 entführten Schülerinnen und Schülern im Alter von acht bis 15 Jahren. Davon seien 25 wieder zurückgekehrt. Auch ein Lehrer sei entführt worden.

Eltern und Anwohner machten die mangelnde Sicherheit in der Gegend für die Entführung verantwortlich. Die Polizei des zuständigen Bundestaats Kaduna reagierte bisher nicht auf Anfragen zu den Entführungen. Der Gouverneur von Kaduna, Uba Sani, besuchte Kuriga und versprach, sich für die Freilassung der Schülerinnen und Schüler einzusetzen, sagte aber nicht, wie viele Schüler vermisst werden.

Amnesty International forderte die nigerianischen Behörden auf, die Schülerinnen und Schüler in Sicherheit zu bringen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Hassan Abdullahi, der Vater mehrerer entführter Kinder, sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die örtliche Bürgerwehr versucht habe, die Bewaffneten abzuwehren, aber überwältigt worden sei.

Immer wieder werden Kinder entführt

Entführungen zur Erlangung von Lösegeld durch bewaffnete Männer sind in Nordnigeria keine Seltenheit. Ob die aktuellen Fälle auch einen politischen Hintergrund haben, ist nicht bekannt. Die Terrorgruppe Boko Haram hatte von 2013 bis 2015 Tausende Menschen in Nigeria entführt. Wie viele der Opfer von damals noch immer verschwunden sind, ist unklar. Eine neue Entführungswelle setzte 2020 ein, vorwiegend im Nordwesten Nigerias: Bewaffnete Banden erpressen Geld von Familienangehörigen. Opfer sind häufig Schüler, Studierende, aber auch Reisende.

Die letzte größere Entführung von Schulkindern in Kaduna wurde im Juli 2021 gemeldet, als bewaffnete Männer bei einem Überfall mehr als 150 Schülerinnen und Schüler entführten. Die Kinder wurden Monate später wieder mit ihren Familien vereint, nachdem diese ein Lösegeld gezahlt hatten. Am Wochenende wurden Dutzende Frauen in der Stadt Gamboru Ngala im Nordosten Nigerias verschleppt. Die Binnenflüchtlinge hatten Feuerholz gesammelt.