6. Juni 2019, 10:46 Uhr Prozess in Oldenburg Patientenmörder Niels Högel in 85 Fällen schuldig gesprochen

Mit dem Urteil gegen Patientenmörder Niels Högel endet der größte Serienmordprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte.

In 85 Fällen befand das Landgericht Oldenburg den 42-Jährigen für schuldig. In 15 Fällen wurde er freigesprochen.

Högel wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest.

Das Landgericht Oldenburg hat den 42-jährigen Niels Högel in 85 Fällen des Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. Zugleich stellte die Kammer am Donnerstag die besondere Schwere der Schuld fest. Mit dem Urteil endet der bislang größte Mordprozess in der Geschichte der Bundesrepublik.

Högel hatte zwischen 2000 und 2005 als Krankenpfleger an Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst gearbeitet und dort über Jahre Patientinnen und Patienten mit Medikamenten zu Tode gespritzt. Er brachte seine Opfer mit verschiedenen Substanzen in lebensbedrohliche Lagen, um bei den notwendigen Reanimierungen Lob von seinen Kollegen zu bekommen. Viele Patienten überlebten das nicht.

Die Taten sprengten jegliche Grenzen, sagte der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann nun bei seiner Urteilsverkündung. Angeklagt worden war Högel in 100 Fällen. In 15 Fällen sprach das Gericht den Angeklagten somit frei. Högel selbst hatte 43 Taten gestanden. Die Staatsanwaltschaft hatte zum Prozessende lebenslange Haft wegen Mordes in 97 Fällen gefordert. In drei Fällen sei der Angeklagte mangels ausreichender Beweise freizusprechen. Högels Verteidigerinnen hatten hingegen in 55 Fällen einen Mord als erwiesen gesehen. In 14 Fällen sahen sie den Tatbestand eines versuchten Mordes erfüllt. In 31 Fällen lautete die Forderung dagegen Freispruch.

Ein Gutachter hatte dem Ex-Pfleger Schuldfähigkeit attestiert, zugleich aber auffällige Persönlichkeitsstörungen festgestellt. Högel zeige Anzeichen von Störungen, diese seien aber nicht so ausgeprägt wie bei psychisch Kranken. Högel fehle es an Scham, Schuld, Reue und Empathie, hatte der psychiatrische Gutachter Henning Saß Ende April gesagt.

Am Mittwoch hatte sich Niels Högel in seinem letzten Wort bei den Angehörigen seiner Opfer entschuldigt. Er sprach von Reue und Scham. Es sei ihm während des Prozesses klar geworden, wie viel unendliches Leid er durch seine "schrecklichen Taten" verursacht habe. Högel wurde bereits 2015 unter anderem wegen zweifachen Patientenmordes zu lebenslanger Haft verurteilt und sitzt im Gefängnis in Oldenburg in Haft. Auch damals hatte das Gericht eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit so gut wie ausgeschlossen.