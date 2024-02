Die Strafen fallen etwas niedriger aus, als von der Anklage gefordert. Sie hatte sich insgesamt sechsmal für lebenslang ausgesprochen. Die übrigen 14 Angeklagten wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Zur Urteilsverkündung unter scharfen Sicherheitsmaßnahmen waren mehrere Angeklagte nicht erschienen, auch Taghi nicht.

Mit fast sechs Jahren Dauer war dies der bisher umfangreichste und spektakulärste Mordprozessin den Niederlanden. Er steht auch in direktem Zusammenhang mit der brutalen Ermordung des Kriminalreporters Peter R. de Vries 2021 - dazu soll das Urteil aber erst im Sommer verkündet werden. In dem Prozess waren 17 Mitglieder einer der berüchtigtsten Drogenbanden, der sogenannten Mocro-Mafia, angeklagt. Ihnen wurden unter anderem sechs Auftragsmorde und vier Mordversuche in den Jahren 2015 bis 2017 zur Last gelegt.

Die Angeklagten schwiegen während des Prozesses vor allem. Es gilt als sicher, dass sie Berufung gegen die Urteile einlegen werden. Im Zentrum der Anklage stand die Aussage eines Kronzeugen: Nabil B., früher ein Komplize Taghis, hatte 2017 ausgepackt. Dafür bekam er eine eine Strafminderung und wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt. B.s Aussage führte zu einer beispiellosen Gewaltwelle des organisierten Verbrechens: Der Bruder des Kronzeugen, sein Anwalt und auch seine Vertrauensperson, der prominente Kriminalreporter Peter R. de Vries, wurden ermordet. Diese Morde sind Gegenstand separater Verfahren.