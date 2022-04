New York:Mann feuert in die Menge - mehrere Verletzte

Polizei und Rettungskräfte sind am Tatort in der Nähe der Subway in New York eingetroffen.

Von Christian Zaschke, New York

Mindestens 16 Menschen sind am Dienstag bei einer Attacke in der Subway in New York City verletzt worden, zehn davon durch Schüsse. Laut Polizeiangaben hat sich um 8.24 Uhr ein Mann in einem U-Bahn-Waggon an einer Haltestelle im Stadtteil Brooklyn eine Gasmaske aufgesetzt und einen Kanister geöffnet, dem Rauch entwich. Anschließend feuerte er mit einer Schusswaffe in die Menge. Laut Angaben der Feuerwehr befinden sich fünf Personen in kritischem Zustand, es schwebe jedoch niemand in Lebensgefahr.

Als Police Commissioner Keechant Sewell gegen Mittag (Ortszeit) ein erstes Statement abgab, war der Täter immer noch flüchtig. Es handele sich um einen Afro-Amerikaner von kräftiger Statur, der zum Zeitpunkt der Tat eine grüne Signalweste und ein graues Sweatshirt getragen habe, sagte sie. Sewell war erst vor Kurzem von Bürgermeister Eric Adams auf den Posten befördert worden, mit der ausdrücklichen Aufgabe, die Zahl der Schießereien in New York zu verringern. Sewell sagte: "Die Polizei wird sämtliche Ressourcen nutzen, um die Stadt sicher zu machen, aber die Entwicklung von Jahren lässt sich nicht in wenigen Tagen stoppen."

Damit nahm sie Bezug darauf, dass die Zahl der Schießereien in den vergangenen beiden Jahren zugenommen hat. Seit Jahresbeginn gab es laut offizieller Polizeistatistik 296 Schießereien in New York City. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 260.

Die Tat ereignete sich zur Rush Hour an einer U-Bahn-Station an der 36th Street in Brooklyn, in der sich drei Subway-Linien kreuzen. Augenzeugen berichten, dass die Menschen in Panik über die Bahnsteige gelaufen seien. Die Polizei war mit Dutzenden Fahrzeugen im Einsatz und riegelte die Gegend weiträumig ab. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Hubschrauber kreisten über der Gegend.

Das Motiv des Täters war zunächst unklar. "Im Moment wird nicht wegen Terrorismus ermittelt", sagte Police Commissioner Sewell. In der ganzen Stadt wurde im Lauf des Dienstags nach dem Mann gefahndet.

Präsident Joe Biden sei über den Vorfall informiert worden, teilte die Polizei mit. Biden habe Hilfe zugesichert, sollte diese benötigt werden. Bürgermeister Eric Adams ließ wissen, er stehe in ständigem Kontakt mit allen wichtigen Stellen - allerdings von seinem Dienstsitz aus. Adams wurde am Sonntag positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Der ehemalige Polizist Adams hatte sein Amt im Januar angetreten. Sein Wahlkampf war vor allem darauf ausgerichtet, ihn als den Bürgermeister zu präsentieren, der die Stadt sicherer macht. Nach seiner Wahl hat er sieben neue Anti-Schusswaffen-Einheiten ins Leben gerufen. Zudem hat er angeordnet, dass auch bei kleineren Delikten härter durchgegriffen wird. Allein im März dieses Jahres hat die Polizei laut Commissioner Sewell mehr als 4000 Menschen wegen minder schweren Delikten festgenommen. Die Idee dahinter ist, dass strikteres Vorgehen bei kleineren Rechtsbrüchen zu einem Rückgang auch bei schwereren Verbrechen führt. Mit dieser Strategie war der ehemalige republikanische Bürgermeister Rudy Giuliani Ende der Neunzigerjahre erfolgreich.

Erst vor knapp zwei Wochen war ein zwölf Jahre alter Junge in Brooklyn von einem Querschläger getroffen worden, während er mit Verwandten in einem Auto saß. Er erlag seinen Verletzungen. Wenig später wurde eine 61 Jahre alte Frau in der Bronx von einer Kugel getötet. Auch sie war von einem Querschläger getroffen worden.