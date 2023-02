Im Prozess um den sogenannten Missbrauchsfall Wermelskirchen ist an diesem Dienstag das Urteil gesprochen worden: Das Landgericht Köln verurteilt einen 45-Jährigen zu 14 Jahren und sechs Monaten Gefängnis plus Sicherungsverwahrung.

Der Mann hatte sich über Online-Plattformen als Babysitter angeboten und war so in Kontakt zu den Familien gekommen. Seine Opfer waren zwischen vier Wochen und 14 Jahren alt, die Taten hielt Marcus R. auf Video fest. Verhaftet worden war der IT-Experte im Dezember 2021 von Spezialkräften während einer Videokonferenz mit Kollegen. Die Polizei fand in seinem Haus 3,5 Millionen Bilder und 1,5 Millionen Videos von sexuellem Missbrauch an Jugendlichen, Kindern und vor allem Babys "in nicht vorstellbarer Brutalität".

Im Prozess hatte Marcus R. die Taten gestanden. Die Staatsanwaltschaft hatte 14 Jahre und zehn Monate Haft gefordert. Zudem beantragte sie die anschließende Sicherungsverwahrung. Dem hat das Gericht nun entsprochen. Teile des Prozesses wurden nicht öffentlich verhandelt.