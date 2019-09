Bei einem schweren Busunglück auf einer überfluteten Straße im Westen Marokkos sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der lokalen Gesundheitsbehörde wurden am Montag einen Tag nach dem tragischen Unfall in der Nähe des Ortes Errachidia sechs weitere Leichen geborgen. 30 Menschen wurden demnach verletzt. Weitere würden vermisst, hieß es. Bilder des marokkanischen Senders 2M zeigten Bergungsarbeiten mit schwerem Gerät. Der Fahrer des Buses sei am Montag in einem Krankenhaus aufgetaucht, nachdem er zunächst vom Unfallort geflohen sei, meldete der Kanal.