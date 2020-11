Der jüngste Gerichtstermin des im Fall Maddie verdächtigen Mannes hat ein juristisches Nachspiel. Nach einer Auseinandersetzung im Landgericht Braunschweig am Montag hat der 43-Jährige eine Anzeige gegen Justizbeamte wegen Körperverletzung erstattet, sagte ein Sprecher der dortigen Staatsanwaltschaft. Das Verfahren liege derzeit bei der Polizei. Eine Sprecherin der Polizei Braunschweig bestätigte der SZ die Ermittlungen, sagte jedoch, zu Inhalten der Untersuchung könne sie keine Angaben machen.

Der Verdächtige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Eine Sprecherin des Landgerichts Braunschweig sagte der SZ auf Anfrage, dass bei einer Untersuchung des Mannes im Krankenhaus Rippenverletzungen festgestellt worden sind. Wie es dazu kam, müsse nun ermittelt werden.

Bei der Anhörung ging es um die mögliche Aussetzung einer Reststrafe des Mannes auf Bewährung. Wegen Drogenhandels sitzt er nach jetzigem Stand noch bis zum 7. Januar in Kiel in Haft. Sollte es eine positive Entscheidung für den 43-Jährigen geben, wird nicht mit einer Freilassung gerechnet. In diesem Fall dürfte nach Einschätzung einer Gerichtssprecherin eine Untersuchungshaft in einem Vergewaltigungsfall greifen.

Der Mann soll im Jahr 2005 - rund anderthalb Jahre vor dem Verschwinden der damals dreijährigen Madeleine McCann - im portugiesischen Praia da Luz eine 72-Jährige vergewaltigt haben. Gegen das Braunschweiger Urteil vom Dezember 2019 zu sieben Jahren Haft hat der 43-Jährige Revision eingelegt, eine Entscheidung der BGH-Richter dazu ist noch nicht bekannt. Anfang Juni hatten das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig gemeinsam mitgeteilt, dass sie im Fall der vermissten Britin Madeleine McCann gegen einen mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter wegen Mordverdachts ermitteln. Das Mädchen war vor mehr als 13 Jahren kurz vor ihrem vierten Geburtstag in einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwunden - der Fall sorgt bis heute weltweit für Aufsehen.