15. Februar 2019, 15:21 Uhr Missbrauch in Lügde Jugendamtsmitarbeiter soll Daten manipuliert haben

Auf einem Campingplatz in Lügde sollen drei Männer jahrelang Dutzende Kinder missbraucht und Kinderpornografie hergestellt haben.

Ein Behördenmitarbeiter des Jugendamts Hameln-Pyrmont hat eingestanden, nachträglich Akten zu dem Fall geändert zu haben.

Worum es bei diesen Änderungen ging ist noch unklar; auch, ob es sich um eine gezielte Straftat handelt oder nicht.

Im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde wird auch gegen eine Person wegen des Verdachts der Datenlöschung ermittelt. Gegen diesen Verdächtigen führe man ein Ermittlungsverfahren wegen Strafvereitelung, sagte Oberstaatsanwalt Ralf Vetter. Geprüft werde, ob die Person Daten für einen der drei Hauptverdächtigen gelöscht hat und ob damit eine Bestrafung verhindert werden sollte.

Der betroffene Landkreis Hameln-Pyrmont hat sich in einer Pressemitteilung ebenfalls zu dem Fall geäußert. Dort heißt es, "dass ein Mitarbeiter am heutigen Tage eingeräumt habe, einen Vermerk nachträglich in Akten des Jugendamtes einsortiert zu haben. Er wollte die Akte um einen fehlenden Vermerk ergänzen und so die Akte vervollständigen", wird dort der Landrat Tjark Bartels zitiert.

Worum es sich bei diesen Informationen handelt, ob sie falsch oder richtig waren, wird dort nicht genannt. Auch, ob es sich um ein Versehen oder eine bewusste Tat handelt, ist demnach noch unklar. Der Fall werde derzeit geprüft, heißt es. Der betreffende Mitarbeiter sei ab sofort vorsorglich vom Dienst freigestellt, bis die Vorwürfe geklärt seien. Die Staatsanwaltschaft sei vom Landrat informiert worden, auch der Mitarbeiter habe sich dort gemeldet, heißt es.

Als Hauptverdächtiger in dem Missbrauchsfall von Lügde gilt ein 56-Jähriger, der über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren mindestens 31 Kinder auf einem Campingplatz sexuell missbraucht haben soll. Gemeinsam mit einem 33-Jährigen aus Steinheim soll der Hauptverdächtige diese Taten gefilmt und weiterverbreitet haben. Ein 48-Jähriger aus Stade soll per Live-Chat in zwei Fällen am Missbrauch teilgenommen haben. Die Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Gegen Mitarbeiter von Behörden und der Polizei wird ebenfalls ermittelt, weil sie Hinweisen zu dem Fall nicht nachgegangen sein sollen.