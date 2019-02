21. Februar 2019, 17:35 Uhr EIL Wichtige Beweisstücke im Fall Lügde verschwunden

Auf dem Campingplatz in Lügde im Kreis Lippe waren Kinder für Pornodrehs missbraucht worden.

Bei den Ermittlungen im Missbrauchsfall von Lügde ist Beweismaterial verloren gegangen.

155 CDs/DVDs sind aus Räumen der Kriminalpolizei im Kreis Lippe verschwunden.

NRW-Innenminister Herbert Reul spricht von einem "Polizeiskandal" und einem "Desaster".

Im Fall des vielfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lügde hat Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) nach dem Verschwinden von wichtigen Beweisstücken mehrere Sonderermittler eingesetzt. Ein Koffer und eine Hülle mit etwa 155 Datenträgern würden seit mehreren Wochen in der Kreispolizeibehörde Lippe vermisst, teilte Reul am Donnerstag in Düsseldorf mit.

Mehr dazu in Kürze auf SZ.de

