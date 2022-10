Ludwigshafen:Zwei Menschen bei Messerangriff getötet

Bei einem Messerangriff in Ludwigshafen sind am Dienstag zwei Menschen getötet und ein weiterer schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei bei der Festnahme angeschossen und schwer verletzt worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittlungen gingen in alle Richtungen, sagte die Sprecherin.

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass die Beamten wegen eines Messerangriffs im Stadtteil Oggersheim alarmiert worden seien. Dabei sei geschossen worden.

Der Polizeisprecherin zufolge sei der Verdächtige zunächst geflohen. Eine Streife habe die Verfolgung aufgenommen und den Mann stellen können. Dabei sei dieser angeschossen worden.

Die Polizei sperrte die Tatorte weiträumig ab. "Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", teilte das Polizeipräsidium mit. "Wir sammeln derzeit gesicherte Informationen und berichten zeitnah über den Stand der Ermittlungen."